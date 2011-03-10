قدر انسان هنوز ناشناخته است/ حکومت جهانی باید مطالبه شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمود احمدی‌نژاد طی سخنانی در کنگره بین‌المللی بزرگداشت حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی که در مجمع جهانی علوم اهل بیت(ع)‌ برگزار شد، اظهار داشت: طاغوت‌ها و شیطان صفتان هنوز اجازه نداده‌اند که قدر انسان شناسانده شود البته جرقه‌هایی زده شده است و شهاب‌هایی درخشیده‌اند اما هنوز بشریت طعم زیبا و شیرین طبیعت انسان بودن را نچشیده است برای اینکه اجازه ندادند.

وی با طرح این سئوال که چه زمانی فرصت مهیا می‌شود، خاطرنشان کرد: زمانی که حاکمیت انسان کامل همه شئون زندگی فردی و اجتماعی بشریت را در بر بگیرد و جلوه عدالت و رحمت و علم و رافت خدا بیاید انسان فرصت پیدا می‌کند که شکوفا شود.

احمدی نژاد گفت: استعدادهای زیادی در زیر زمین دفن شده‌اند و تنها زمینه شکوفایی استعدادهای الهی انسان، حاکمیت انسان کامل است.

وی ادامه داد: همه پیامبران الهی آمده‌اند و وعده داده‌اند و هم تلاش کردند بشریت را با مفهوم و حاکمیت انسان کامل آشنا کنند و همه بزرگی علمای ما در طول تاریخ هزار و چند صد سال این بوده که با رفتار و اندیشه خود تلاش کردند انسان‌ها را به تراز و مفهوم انسان کامل نزدیک کنند.

وی با طرح این سئوال که چرا حاکمیت انسان کامل محقق نشده است، یادآور شد: حاکمیت انسان کامل زمانی محقق می‌شود که زمینه و استعداد و ظرفیت جامعه بشری آماده پذیرش شود.

احمدی نژاد با بیان اینکه حاکمیت انسان کامل حاکمیت جهانی است و همه جهان را در بر می گیرد، تاکید کرد: شرط لازم تحقق حاکمیت جهانی آن است که انسان‌ها جهانی شوند.

رئیس جمهور افزود: زمانی که انسان‌ها در قوم و رنگ و لباس اسیر هستند، حاکمیت جهانی معنا ندارد و انسان‌ها باید از این حصار بیرون بیایند تا ضرورت یک حکومت جهانی در دنیا اهمیت پیدا کند و مطالبه شود.

احمدی نژاد افزود: می‌خواهم به شما بشارت بدهم که به لطف مجاهدت علمای بزرگ ما و پیامبران و اهل بیت(ع) و فداکاری ملت ایران و پیشرفت‌های علمی بشریت مرزها به سرعت درحال برچیده شدن است و اندیشه جهانی به سرعت در حال گسترش است.

مرحوم مرعشی نجفی انسان کمال یافته بود

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت برگزاری این کنگره بین‌المللی تاکید کرد: معرفی و بررسی شخصیت یک عالم بزرگ و اثرگذار که چون شهابی درخشان در آسمان بشریت نورافشانی می‌‌کند از خدمات بزرگ و ارزشمند و ماندگار است.

وی ادامه داد: شاید این سئوال برای شما پیش آمده باشد که چرا این عزیز و امثال ایشان عمرشان پربرکت و وجودشان درخشان است. مرحوم مرعشی نجفی یک انسان متعالی و کمال یافته بود.

رئیس جمهور با بیان اینکه انسان مهمترین و اصلی‌ترین موضوع آفرینش است، تصریح کرد: اگر انسان را از هستی برداریم، چیزی از عالم مخلوقات باقی نمی‌ماند.

احمدی‌نژاد گفت:‌ عزیزترین و مهمترین مخلوق خدای متعال انسان است و خداوند انسان را در عالی‌ترین مرتبه حیات انسانی خلق کرده است تا جلوه تمام نمای خداوند شود.

وی با اشاره به اینکه دو جریان همراه هم باید حرکت کنند، یکی از این جریان‌ها را جریان فیض الهی، رحمت و هدایت عنوان کرد و یادآور شد: واسطه این جریان انسان کامل است و اول خلق عالم، پیامبر اسلام و اهل بیت ایشان هستند و بقیه مخلوقات عالم به واسطه آنها مجرای فیض الهی هستند و هر رافت و علم و قدرت و خلاقیت و زیبایی و جلالی که نازل می‌شود از طریق آنها است.

وی به تشریح جریان دیگری پرداخت و گفت:‌ جریان دیگر این است که از درون انسان به سمت آسمان شکل گیرد و آن جریان کمال جویی، حق طلبی و خداخواهی است که باید به سمت بالا حرکت کند.

احمدی نژاد تنها راه رسیدن به قله و حرکت کردن در مسیر درست و رسیدن به خدای متعال را پیوستن به انسان کامل دانست و اظهار داشت: انسان کامل هم راه است هم راهنما است و هم اسوه والگو و هم قله است و اگر کسی بخواهد از جریان فیض الهی به طور کامل یا به هر نسبتی استفاده کند راه آن پیوستن به انسان کامل است.

حرکت در مسیر انسان کامل راه خدایی شدن است

رئیس جمهور با بیان اینکه حرکت در مسیر انسان کامل راه خدایی شدن است، تاکید کرد:‌ انسان هرچقدر به خدا نزدیک‌تر شود نورانی تر می‌شود و نزدیک شدن به انسان کامل در حقیقت نزدیک شدن به خداست.

وی اضافه کرد: ‌انسان کامل آیینه تجلی اتم و اکمل خدای متعال است و هر انسانی به هر میزانی به انسان کامل نزدیک می شود با او سنخیت پیدا می‌کند.

رئیس جمهور افزود: برای رسیدن و پیوستن به انسان کامل و طی کردن صراط مستقیم که عبارت از انسان کامل است دو عنصر کلیدی لازم هستند که اولی علم و دومی رحمت و عشق است.

وی درتشریح عنصر علم، گفت: علم راه پیوستن به انسان کامل و خدایی شدن است و اگر علم آمد حلم و رحمت و رافت و حکمت و تعالی هم می‌آید.

احمدی نژاد اضافه کرد:‌ کار علمی بالاترین و زیباترین و اثرگذارترین کاری است که یک انسان می تواند انجام دهد و اگر خدای متعال دریچه علم را بر روی انسان می بست امکان حرکت به سمت خدا و تعالی و کمال از انسان سلب می‌شد.

وی همچنین به تشریح کلید دوم طی کردن صراط مستقیم یعنی رحمت و عشق پرداخت و گفت:‌ اگر عشق به خوبی‌ها و کمال و انسان کامل که تجلی عشق به خداست در وجود انسانی نباشد فرصت شکوفایی پیدا نخواهد کرد.

وی اضافه کرد: عنصری که حرکت می‌آفریند و انگیزه ایجاد می‌کند عشق به خدا و تجلی عشق به انسان کامل است. خدای متعال برای هر مفهوم ملکوتی ارزش‌هایی در دسترس قرار داده است والا ارزش‌ها در بایگانی ذهن انسان مدفون می‌شد.

رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود ضمن حمایت از طرح‌های کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی تاکید کرد: دولت اسلامی برپا شده است تا مطالبه تحقق آرمان انبیاء را گسترش دهد و من با تمام افتخار در خدمت علما هستم.