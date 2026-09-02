به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه رییکا، محمد محبی روز سهشنبه بهطور رسمی به عنوان بازیکن جدید این تیم معرفی شد. این بازیکن ایرانی پس از حضور در رییکا اظهار داشت: از استقبال گرمی که از من شد تشکر میکنم. کمی درباره تاریخ شهر و باشگاه تحقیق کردم و متوجه شدم که اینجا جاهطلبی زیادی وجود دارد. این موضوع را دوست داشتم و به همین دلیل به رییکا آمدم. امیدوارم بتوانیم برای کسب جامهای قهرمانی تلاش کنیم.
محبی که در پست وینگر بازی میکند، درباره تواناییهای خود گفت: نمیتوانم درباره خودم صحبت کنم و فکر نمیکنم بهترین فرد برای صحبت درباره نقاط قوت خودم باشم. خودم را بازیکن خوبی میدانم، اما بیشتر از این نمیتوانم چیزی بگویم و ترجیح میدهم مردم درباره تواناییهایم قضاوت کنند.
وی ادامه داد: میتوانم در چند پست بازی کنم؛ در کنارههای زمین، خط حمله و حتی خط میانی. مهمترین موضوع برای من این است که بازی کنم و در زمین به تیم کمک کنم. در پرتغال و روسیه بازی کردهام که لیگهای خوبی هستند و فکر میکنم تجربه زیادی به دست آوردهام. امیدوارم این تجربه در رییکا به کمک تیم بیاید.
بازیکن تیم ملی ایران که در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز حضور داشت و در دیدار برابر نیوزیلند در تساوی ۲ بر ۲ گلزنی کرد، درباره تجربه حضورش در این رقابتها گفت: این تجربه برای من بسیار مهم بود، چون در جام جهانی قطر حضور نداشتم. این جام جهانی برای من اهمیت زیادی داشت. میخواستیم به مرحله بعد صعود کنیم، اما نتوانستیم به هدفمان برسیم. در نهایت سه تساوی داشتیم و به نوعی شانس با ما یار نبود. امیدوارم در جام جهانی بعدی و همچنین جام ملتهای آسیا نتایج بهتری کسب کنیم.
محبی در ادامه درباره شناختش از فوتبال کرواسی و حضور بازیکنان و مربیان کروات در فوتبال ایران عنوان کرد: اطلاعات زیادی درباره فوتبال کرواسی وجود دارد. مربیان و بازیکنان زیادی از کرواسی در ایران فعالیت کردهاند. من تا حدودی با فرهنگ کرواسی آشنا هستم. صادق محرمی و علی کریمی دو بازیکن ایرانی در دیناموزاگرب بازی کردهاند و تأثیر خوبی در این تیم گذاشتهاند.
وی افزود: با انگیزه و جاهطلبی به رییکا آمدهام و معتقدم حضور در اینجا تجربه خوبی برای من خواهد بود. هر تمرین و هر مسابقه برای من لذتبخش خواهد بود. میخواهم از همان روز نخست سخت تلاش کنم و به تیم کمک کنم.
ملیپوش ایرانی در پایان با اشاره به اهمیت هواداران برای خود گفت: هواداران میتوانند از من انتظار داشته باشند که در زمین ۱۰۰ درصد توانم را بگذارم و امیدوارم بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم. فوتبال برای هواداران بازی میشود و میخواهم آنها خوشحال باشند.
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