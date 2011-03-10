نتایج نهایی هفتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی بوشهر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، براساس آرای مأخوذه در بخش بازرگانی از میان 12 نامزد مختار قاسمی با 370رای ، سید حسین معروف با 362 رای ، علی اکبر شریف پور بوشهری با 333رای ، حسین باباخانی با 330رای ،عبدالرسول ابراهیمی با 323رای و خورشید گزدرازی با 322رای موفق به راه یابی در هیئت نمایندگان این اتاق شدند.

در بخش صنعت و معدن نیز از بین 19 نامزد 9 نفر شامل قاسم بادمهره با 317رای ، عبدالمجید کاردانی با 308رای ، سیروس دهقانی با 298 رای ، محمد عبادی با 291رای ، حسین حیدری با 290 رای ، مرتضی کاظمی با 289 رای ، سید حسن فرهی بزرگ با 287 رای ، عبدالرسول صیادپور با 284 رای و عباس موحد فر با 279 رای به این اتاق راه یافتند.

در این دوره از انتخابات 31 نفر به رقابت پرداختند که در نهایت 15 نفر به عنوان هیئت مدیره این اتاق انتخاب و معرفی شدند.