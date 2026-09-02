به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌الله مهری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای گرامیداشت هفته وحدت اظهار کرد: پیش از آغاز هفته وحدت، جلسات هماهنگی با ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی با هدف استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای تحکیم وحدت اسلامی و تقویت تقریب مذاهب برگزار شد.

وی افزود: در این چارچوب، با مشارکت فرمانداری‌ها، استانداری، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، قرارگاه مساجد و دیگر مجموعه‌های مرتبط، برنامه‌های متنوعی در نقاط مختلف استان طراحی و اجرا شد.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی مرکز اسلامی گلستان یکی از برنامه‌های این هفته را اعزام کاروانی از علما و چهره‌های مؤثر اهل‌سنت استان به کنفرانس وحدت اسلامی عنوان کرد و گفت: همچنین مراسم گرامیداشت هفته وحدت با حضور خانواده‌های علما و روحانیون به‌صورت متمرکز در گرگان و گنبدکاووس برگزار شد.

مهری ادامه داد: در شهرستان بهشهر نیز با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر امام جمعه این شهرستان، برنامه‌ای با حضور جمعی از علمای استان برگزار شد که با سخنرانی آخوند صفری، امام جمعه کلاله، همراه بود و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

وی برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم(ص)، برنامه‌های مولودی‌خوانی، اعزام مبلغان و سخنرانان به نمازهای جمعه، مساجد، محافل فرهنگی و برخی ادارات را از دیگر برنامه‌های هفته وحدت برشمرد.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی مرکز اسلامی گلستان گفت: برگزاری محافل و برنامه‌های قرآنی در مساجد، اعزام چهار سخنران به صداوسیما برای تبیین مؤلفه‌های وحدت و تقریب و همچنین تکریم خانواده‌های معظم شهدا از دیگر برنامه‌های اجراشده در این ایام بود.

مهری با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی در هفته وحدت افزود: نشست تخصصی «امت احمد(ص) و شهدای گمنام» با حضور حجت‌الاسلام قمی، نشست علما و روحانیون با معاون رئیس‌جمهور در استانداری، نشست علمای شیعه و سنی در جامعه‌المصطفی و نشست‌های نخبگانی و تخصصی با محوریت وحدت از جمله برنامه‌های این هفته بود.

وی توجه به جایگاه خانواده و تکریم خانواده علما و روحانیون، محوریت قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم(ص) به‌عنوان مهم‌ترین اشتراکات مسلمانان و استفاده از ظرفیت علما و روحانیون در برنامه‌های شهرستانی را از رویکردهای اصلی برنامه‌های هفته وحدت در گلستان دانست.

مهری ادامه داد: توجه به بیانات امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب در زمینه وحدت، مقاومت و شهادت نیز از دیگر محورهایی بود که در برنامه‌های هفته وحدت مورد توجه قرار گرفت.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی مرکز اسلامی گلستان با اشاره به بازخوردهای دریافت‌شده از برنامه‌های هفته وحدت گفت: مجموع برنامه‌های اجراشده بیش از ۳۱ عنوان بود که در قالب برنامه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی و تخصصی برگزار شد و ارزیابی و بازخورد مخاطبان از این برنامه‌ها رضایت‌بخش بود.

وی افزود: در کنار این برنامه‌ها، جلسات هم‌افزایی و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی نیز برگزار شد و اعزام مبلغان و سخنرانان به مراسم، نمازهای جمعه و محافل مختلف در شهرستان‌های استان انجام گرفت.

مهری خاطرنشان کرد: در شهرستان بهشهر نیز با هماهنگی انجام‌شده میان مجموعه‌های فرهنگی و دفتر امام جمعه، جمعی از علمای استان به نمایندگی از گلستان در برنامه وحدت این شهرستان حضور یافتند و بر تقویت گفتمان وحدت و تقریب مذاهب تأکید کردند.