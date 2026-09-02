  1. استانها
  2. گلستان
۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

برگزاری بیش از ۳۱ برنامه وحدت‌آفرین در گلستان طی هفته وحدت

برگزاری بیش از ۳۱ برنامه وحدت‌آفرین در گلستان طی هفته وحدت

گرگان-معاون فرهنگی و امور اجتماعی مرکز اسلامی گلستان از اجرای بیش از ۳۱ برنامه در هفته وحدت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌الله مهری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای گرامیداشت هفته وحدت اظهار کرد: پیش از آغاز هفته وحدت، جلسات هماهنگی با ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی با هدف استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای تحکیم وحدت اسلامی و تقویت تقریب مذاهب برگزار شد.

وی افزود: در این چارچوب، با مشارکت فرمانداری‌ها، استانداری، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، قرارگاه مساجد و دیگر مجموعه‌های مرتبط، برنامه‌های متنوعی در نقاط مختلف استان طراحی و اجرا شد.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی مرکز اسلامی گلستان یکی از برنامه‌های این هفته را اعزام کاروانی از علما و چهره‌های مؤثر اهل‌سنت استان به کنفرانس وحدت اسلامی عنوان کرد و گفت: همچنین مراسم گرامیداشت هفته وحدت با حضور خانواده‌های علما و روحانیون به‌صورت متمرکز در گرگان و گنبدکاووس برگزار شد.

مهری ادامه داد: در شهرستان بهشهر نیز با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر امام جمعه این شهرستان، برنامه‌ای با حضور جمعی از علمای استان برگزار شد که با سخنرانی آخوند صفری، امام جمعه کلاله، همراه بود و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

وی برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم(ص)، برنامه‌های مولودی‌خوانی، اعزام مبلغان و سخنرانان به نمازهای جمعه، مساجد، محافل فرهنگی و برخی ادارات را از دیگر برنامه‌های هفته وحدت برشمرد.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی مرکز اسلامی گلستان گفت: برگزاری محافل و برنامه‌های قرآنی در مساجد، اعزام چهار سخنران به صداوسیما برای تبیین مؤلفه‌های وحدت و تقریب و همچنین تکریم خانواده‌های معظم شهدا از دیگر برنامه‌های اجراشده در این ایام بود.

مهری با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی در هفته وحدت افزود: نشست تخصصی «امت احمد(ص) و شهدای گمنام» با حضور حجت‌الاسلام قمی، نشست علما و روحانیون با معاون رئیس‌جمهور در استانداری، نشست علمای شیعه و سنی در جامعه‌المصطفی و نشست‌های نخبگانی و تخصصی با محوریت وحدت از جمله برنامه‌های این هفته بود.

وی توجه به جایگاه خانواده و تکریم خانواده علما و روحانیون، محوریت قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم(ص) به‌عنوان مهم‌ترین اشتراکات مسلمانان و استفاده از ظرفیت علما و روحانیون در برنامه‌های شهرستانی را از رویکردهای اصلی برنامه‌های هفته وحدت در گلستان دانست.

مهری ادامه داد: توجه به بیانات امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب در زمینه وحدت، مقاومت و شهادت نیز از دیگر محورهایی بود که در برنامه‌های هفته وحدت مورد توجه قرار گرفت.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی مرکز اسلامی گلستان با اشاره به بازخوردهای دریافت‌شده از برنامه‌های هفته وحدت گفت: مجموع برنامه‌های اجراشده بیش از ۳۱ عنوان بود که در قالب برنامه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی و تخصصی برگزار شد و ارزیابی و بازخورد مخاطبان از این برنامه‌ها رضایت‌بخش بود.

وی افزود: در کنار این برنامه‌ها، جلسات هم‌افزایی و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی نیز برگزار شد و اعزام مبلغان و سخنرانان به مراسم، نمازهای جمعه و محافل مختلف در شهرستان‌های استان انجام گرفت.

مهری خاطرنشان کرد: در شهرستان بهشهر نیز با هماهنگی انجام‌شده میان مجموعه‌های فرهنگی و دفتر امام جمعه، جمعی از علمای استان به نمایندگی از گلستان در برنامه وحدت این شهرستان حضور یافتند و بر تقویت گفتمان وحدت و تقریب مذاهب تأکید کردند.

کد مطلب 6935257

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها