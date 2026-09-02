خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در شرایطی که تأمین پایدار انرژی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریت کشور تبدیل شده، وضعیت تولید و مصرف برق در استان لرستان نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

معادله تأمین پایدار انرژی، امروز مجموعه‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته از ظرفیت تولید و وضعیت شبکه تا تأمین سوخت و الگوی مصرف مشترکان را دربرمی‌گیرد.

در چنین شرایطی، نزدیک شدن تراز تولید و مصرف استان به یکدیگر، اهمیت مدیریت سمت مصرف را دوچندان کرده است؛ به‌ویژه آنکه بخشی از ظرفیت تولید برق در فصل سرد سال می‌تواند تحت تأثیر محدودیت‌های احتمالی سوخت نیروگاه‌ها قرار گیرد.

تابستان امسال تجربه متفاوتی برای صنعت برق رقم زد. کاهش مصرف در برخی مقاطع نسبت به سال گذشته نشان داد که رفتار مشترکان می‌تواند مستقیماً بر پایداری شبکه اثر بگذارد.

همین تجربه اکنون به فصل زمستان منتقل می‌شود؛ فصلی که اگرچه الگوی مصرف برق آن با تابستان متفاوت است، اما همزمانی مصرف گاز خانگی با نیاز نیروگاه‌ها، می‌تواند فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین انرژی وارد کند.

از سوی دیگر، لرستان در سال‌های اخیر ظرفیت‌های مختلفی در تولید برق ایجاد کرده و نیروگاه‌های آبی، حرارتی، خورشیدی و خودتأمین در ساختار تأمین انرژی استان نقش دارند.

با این حال، برخورداری از ظرفیت تولید به معنای استقلال شبکه برق استان از شبکه سراسری نیست. برق در یک شبکه به‌هم‌پیوسته جریان دارد و تولید هر نیروگاه، بخشی از نیاز لحظه‌ای کل شبکه را پاسخ می‌دهد؛ بنابراین افزایش تولید در یک استان لزوماً به معنای ذخیره برق برای همان منطقه نیست.

بر این اساس، چشم‌انداز برق لرستان در ماه‌های پیش‌رو را باید در یک زنجیره به‌هم‌پیوسته دید؛ تولید، سوخت، شبکه و مصرف چهار ضلع معادله‌ای هستند که پایداری برق را تعیین می‌کنند.

در گفت‌وگوی پیش‌رو، شیرزاد جمشیدی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان، به تشریح این معادله، وضعیت نیروگاه‌های استان، چالش تأمین سوخت در زمستان، نقش مدیریت مصرف و نحوه توزیع برق در شبکه سراسری پرداخته است.

تولید و مصرف برق لرستان تقریباً برابر است

جمشیدی در تشریح آخرین وضعیت تولید و تأمین برق در لرستان با اشاره به شرایط خاص کشور و آثار ناشی از جنگ اخیر، اظهار کرد: واقعیت امر این است که شرایط تأمین برق تا حد زیادی به نحوه مصرف، بهینه مصرف کردن و درست مصرف کردن مشترکان بستگی دارد.

وی افزود: کشور در شرایط جنگی قرار دارد و با توجه به این شرایط، مدیریت مصرف انرژی اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ با این حال، در حال حاضر وضعیت تولید برق در استان لرستان مناسب است و تولید و مصرف برق استان تقریباً در یک سطح قرار دارند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان ادامه داد: سال گذشته میزان تولید برق استان مقداری بیشتر از مصرف بود، اما امسال با افزایش پیک بار و رشد نیاز مصرف، فاصله تولید و مصرف کمتر شده و در شرایط فعلی تقریباً به نقطه برابری رسیده‌ایم.

نیروگاه‌های لرستان در مدار هستند

جمشیدی با تأکید بر اینکه نیروگاه‌های استان در حال فعالیت هستند، گفت: خوشبختانه در حال حاضر نیروگاه‌های استان مشکل خاصی ندارند و در مدار قرار دارند.

وی تصریح کرد: نیروگاه‌های خورشیدی، نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های آبی و همچنین نیروگاه‌های خودتأمین استان در مدار تولید قرار دارند و روند فعالیت آنها در شرایط فعلی ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به نگرانی‌ها درباره احتمال کمبود برق در فصل زمستان، خاطرنشان کرد: همان‌طور که اشاره شد، بخش مهمی از این موضوع به مدیریت مصرف و نحوه استفاده مشترکان از انرژی بازمی‌گردد و باید این مسئله مورد توجه جدی قرار گیرد.

مدیریت مصرف برای عبور از زمستان ضروری است

جمشیدی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط سوخت در فصل سرد سال، گفت: نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم، موضوع گاز در فصل زمستان است و باید از هم‌اکنون برای مدیریت مصرف و شرایط پیش‌رو برنامه‌ریزی داشته باشیم.

وی افزود: نحوه مصرف مشترکان و رعایت الگوی مصرف می‌تواند نقش مهمی در پایداری شبکه برق داشته باشد و هر اندازه مصرف به شکل صحیح و بهینه انجام شود، امکان مدیریت بهتر منابع و تأمین مطمئن‌تر انرژی فراهم خواهد شد.

جمشیدی تأکید کرد: در شرایط موجود، همکاری مشترکان و رعایت اصول مصرف بهینه، در کنار فعالیت نیروگاه‌ها و اقدامات صنعت برق، از عوامل مؤثر در تأمین پایدار برق استان خواهد بود.

محدودیت گاز نیروگاه‌ها در زمستان محتمل است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به احتمال محدودیت تأمین گاز نیروگاه‌ها در فصل زمستان گفت: با توجه به اولویت تأمین گاز بخش خانگی، ممکن است در زمستان محدودیت‌هایی برای سوخت نیروگاه‌ها ایجاد شود که در این شرایط، مدیریت مصرف و تداوم همراهی مردم برای عبور از شرایط دشوار و حفظ پایداری شبکه برق اهمیت ویژه‌ای دارد.

جمشیدی با تشریح شرایط تأمین سوخت نیروگاه‌ها در فصل زمستان اظهار کرد: واقعیت این است که در زمستان، با توجه به اینکه تأمین گاز بخش خانگی در اولویت قرار دارد، ممکن است محدودیت‌هایی در تأمین گاز نیروگاه‌ها ایجاد شود.

زمانی که در تأمین گاز نیروگاه‌ها محدودیت ایجاد شود، نیروگاه‌ها ناچار به استفاده از سوخت دوم خواهند شد که این موضوع می‌تواند در فرآیند تولید برق محدودیت‌هایی ایجاد کند

وی افزود: زمانی که در تأمین گاز نیروگاه‌ها محدودیت ایجاد شود، نیروگاه‌ها ناچار به استفاده از سوخت دوم خواهند شد که این موضوع می‌تواند در فرآیند تولید برق محدودیت‌هایی ایجاد کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان ادامه داد: به همین دلیل، مدیریت مصرف برق در فصل زمستان اهمیت زیادی دارد و همراهی مشترکان می‌تواند به صنعت برق برای عبور از این شرایط کمک کند.

همراهی مردم؛ عامل مهم پایداری شبکه

جمشیدی با قدردانی از مشارکت مردم لرستان در مدیریت مصرف برق طی تابستان امسال گفت: درخواست من از مردم عزیز استان این است که همانند تابستان گذشته همچنان در مدیریت مصرف با صنعت برق همراهی کنند.

وی بیان کرد: در تابستان گذشته مشارکت مردم استان در مدیریت مصرف بسیار خوب و قابل توجه بود، به‌گونه‌ای که در برخی ایام امسال حتی میزان نیاز مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرد.

جمشیدی این کاهش مصرف را نشانه همراهی مردم با دولت و وزارت نیرو دانست و تصریح کرد: این موضوع نشان می‌دهد مردم واقعاً در تلاش هستند تا دولت و وزارت نیرو را برای عبور از شرایط سخت موجود همراهی کنند.

ضرورت تداوم صرفه‌جویی در مصرف انرژی

مدیریت مصرف می‌تواند در شرایطی که محدودیت‌هایی در تأمین سوخت نیروگاه‌ها ایجاد می‌شود، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مشترکان داشته باشد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان تأکید کرد: تداوم این همکاری در فصل زمستان نیز ضروری است، چراکه مدیریت مصرف می‌تواند در شرایطی که محدودیت‌هایی در تأمین سوخت نیروگاه‌ها ایجاد می‌شود، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مشترکان داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر مردم همچنان در مصرف برق دقت داشته باشند و از مصرف غیرضروری و بی‌رویه جلوگیری کنند، صنعت برق نیز با توان بیشتری می‌تواند شرایط موجود را مدیریت کرده و زمینه تأمین پایدار انرژی را فراهم کند.

خاموش‌کردن مصارف غیرضروری، کلید عبور از محدودیت برق زمستان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به احتمال محدودیت سوخت نیروگاه‌ها همزمان با کاهش دما گفت: با ورود به فصل سرما ممکن است تأمین سوخت نیروگاه‌ها با محدودیت مواجه شود، اما با مدیریت مصرف و خاموش‌کردن تجهیزات و روشنایی‌های غیرضروری، می‌توان بدون مشکل از شرایط زمستان عبور کرد.

وی افزود: صنعت برق برای کاهش مصرف و مدیریت شرایط پیش‌رو برنامه‌های خود را دارد و اقدامات لازم نیز در این زمینه در حال انجام است، اما همراهی مردم و مشترکان نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از این شرایط خواهد داشت.

خاموش‌کردن یک لامپ هم مؤثر است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان خطاب به مشترکان گفت: اگر در خانه یک لامپ یا وسیله برقی اضافه خاموش شود و یا در زمان‌هایی که نیازی به استفاده از آن نیست، روشن نباشد، همین اقدامات ساده می‌تواند در مدیریت مصرف بسیار مؤثر باشد.

جمشیدی تأکید کرد: درخواست ما از مردم عزیز این است که هر مکانی را که از آن استفاده نمی‌کنند، حتماً خاموش کنند و از روشن گذاشتن تجهیزات و وسایل غیرضروری پرهیز داشته باشند.

ضرورت مدیریت روشنایی تابلوهای تجاری

وی با اشاره به مصارف غیرضروری در سطح شهرها بیان کرد: بسیاری از تابلوهایی که در شهرهای مختلف استان مشاهده می‌شود و مربوط به مطب پزشکان، مغازه‌ها و مراکز تجاری است، در طول شب روشن می‌مانند؛ در حالی که در بسیاری از موارد نیازی به روشن بودن آنها وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان ادامه داد: همین اقدامات کوچک اگر مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف داشته باشد و به صنعت برق برای مدیریت بهتر شبکه کمک کند.

رصد مستمر شبکه برای تأمین پایدار برق

جمشیدی با تأکید بر تلاش شبانه‌روزی مجموعه صنعت برق استان گفت: خادمان مردم در صنعت برق تمام این موارد را رصد می‌کنند و با تمام وجود تلاش می‌کنیم تا مشکلات مربوط به تأمین برق برای مردم ایجاد نشود.

وی خاطرنشان کرد: در کنار همکاری مردم، برنامه‌ریزی‌های مناسبی در شرکت توانیر و شرکت توزیع نیروی برق در حال انجام است تا محدودیت‌ها و مشکلات احتمالی در تأمین برق مردم به حداقل برسد.

جمشیدی تأکید کرد: هدف مجموعه صنعت برق این است که با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، افزایش بهره‌وری و همراهی مشترکان، شرایطی فراهم شود که مردم استان در فصل زمستان با کمترین مشکل در تأمین برق مواجه باشند.

شبکه برق؛ یک سیستم پویا و به‌هم‌پیوسته

شبکه برق یک شبکه فعال و دینامیک است و نمی‌توان تولید برق یک استان را به‌صورت مستقل از شبکه سراسری در نظر گرفت

وی در پاسخ به پرسشی درباره اتکای استان به میزان تولید برق در لرستان اظهار کرد: شبکه برق یک شبکه فعال و دینامیک است و نمی‌توان تولید برق یک استان را به‌صورت مستقل از شبکه سراسری در نظر گرفت.

جمشیدی افزود: هر زمان که برق تولید می‌شود، در همان لحظه باید محلی برای مصرف آن وجود داشته باشد و انرژی تولیدشده متناسب با نیاز مصرف در شبکه توزیع می‌شود.

برق تولیدی لرستان الزاماً در استان مصرف نمی‌شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان ادامه داد: از آنجا که شبکه برق کشور به‌هم‌پیوسته است، ممکن است در ساعاتی از نیروگاه‌های سایر نقاط کشور استفاده کنیم و در زمان دیگری، مشترکان و بخش‌های مختلف شبکه سراسری از برق تولیدی نیروگاه‌های استان لرستان استفاده کنند.

جمشیدی تصریح کرد: بنابراین نمی‌توان گفت چون میزان تولید برق در لرستان از مصرف استان بیشتر است، این برق باید در همان استان ذخیره شود تا در زمان نیاز مورد استفاده قرار گیرد.

برق در لحظه تولید به مصرف می‌رسد

وی با تأکید بر اینکه برق قابلیت ذخیره‌سازی به شکل متعارف را ندارد، گفت: شبکه سراسری به‌گونه‌ای مدیریت می‌شود که میزان تولید برق در هر لحظه متناسب با نیاز مصرف باشد و هر جا که مصرف وجود داشته باشد، تولید نیز در همان لحظه به شبکه تزریق شده و به مصرف می‌رسد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان خاطرنشان کرد: شبکه برق کشور یک شبکه به‌هم‌پیوسته است و تولید و مصرف در آن به‌صورت لحظه‌ای مدیریت می‌شود؛ بنابراین برق تولیدشده در لرستان می‌تواند در نقاط دیگر شبکه مورد استفاده قرار گیرد و در مقابل، در زمان نیاز نیز برق از سایر بخش‌های شبکه به استان منتقل شود.

جمشیدی تأکید کرد: ملاک اصلی در شبکه سراسری، تأمین نیاز مصرف در لحظه است و مدیریت این شبکه بر اساس توازن میان تولید و مصرف در سراسر کشور انجام می‌شود.