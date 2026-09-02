غیبت معنادار در اردوی تیم ملی کشتی آزاد؛ تغییرات در راه است؟

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در مسابقات پیش‌رو از روز جمعه ۱۳ شهریورماه آغاز خواهد شد. در این اردو ملی‌پوشانی که قرار است در بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی به میدان بروند، حضور خواهند داشت. مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی ناگویا از ۸ تا ۱۰ مهرماه برگزار می‌شود و پس از آن، کمتر از یک ماه بعد، مسابقات جهانی قزاقستان در دستور کار آزادکاران قرار خواهد گرفت.

نکته قابل توجه در فهرست مربیان حاضر در این اردو، غیبت احسان امینی، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان و دستیار پژمان درستکار است. مهدی تقوی، فرید دژم‌خوی، فرشید قبادی و مصطفی آقاجانی از جمله مربیانی هستند که در دور جدید اردوی تیم ملی حضور خواهند داشت، اما نام احسان امینی در این فهرست دیده نمی‌شود.

امینی که هدایت تیم ملی کشتی آزاد جوانان را برعهده داشت، در مسابقات جهانی اسلواکی نتوانست نتیجه قابل قبولی کسب کند. از ۱۰ کشتی‌گیر اعزامی، ۶ نفر از دور رقابت‌ها حذف شدند و تیم ایران پس از یک دهه از رسیدن به سکوی جهانی بازماند و در نهایت در جایگاه چهارم قرار گرفت.

تیم ملی کشتی آزاد جوانان پیش از این نیز با هدایت احسان امینی در مسابقات قهرمانی آسیا به عنوان نایب‌قهرمانی رسیده بود. همین نتایج باعث شد فدراسیون کشتی انتقادات جدی نسبت به عملکرد کادر فنی و برخی کشتی‌گیران مطرح کند و تغییراتی را در کادر فنی ایجاد کند تا تیم در رقابت‌های جهانی بتواند جبران کند؛ اما این تغییرات کارساز نبود و تیم جوانان در مسابقات جهانی عملکرد ضعیفی داشت.

به نظر می‌رسد تبعات این ناکامی اکنون به تیم ملی بزرگسالان نیز رسیده و نام احسان امینی در فهرست مربیان دعوت‌شده به دور جدید اردوی تیم ملی کشتی آزاد دیده نمی‌شود. در همین حال، شنیده‌ها حاکی از آن است که پس از برگزاری مسابقات کشتی در مهر و آبان‌ماه، تغییراتی در رأس کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایجاد خواهد شد و احتمال دارد احسان امینی دیگر هدایت این تیم را برعهده نداشته باشد.

با این حال، هنوز به صورت رسمی مشخص نشده است که غیبت امینی در اردوی جدید تیم ملی بزرگسالان به معنای کنار گذاشته شدن او از کادر فنی این تیم است یا اینکه او به صورت موقت در این مرحله از اردو در کنار ملی‌پوشان حضور ندارد.