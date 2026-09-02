زندی: سایت دفن پسماند سقز ساماندهی شد

فرزاد زندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه ساماندهی سایت دفن پسماند «تاوهقران» شهرستان سقز با هدف ارتقای زیرساختهای مدیریت پسماند و کاهش پیامدهای زیستمحیطی به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان بیان کرد: این پروژه با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان و با پیگیری اداره حفاظت محیط زیست سقز و همکاری شهرداری و مجموعه مدیریت شهری این شهرستان اجرا شده است.
وی یادآور شد: در قالب این طرح، حوضچه جمعآوری شیرابه با ظرفیت بیش از ۱۴ هزار مترمکعب احداث شده و برای هدایت مناسب آبهای سطحی نیز مسیری به طول ۹۰۰ متر ایجاد شده است.
وی ادامه داد: همچنین شبکه زهکشی به طول ۶۰۰ متر و دو سکوی تخلیه اضطراری برای استفاده در شرایط جوی نامساعد در سایت دفن پسماند «تاوهقران» احداث شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان، مدیریت و کنترل شیرابه را از مهمترین اهداف اجرای این پروژه عنوان کرد و گفت: جلوگیری از نفوذ شیرابه به منابع آب و خاک، نقش مهمی در کاهش مخاطرات زیستمحیطی ناشی از دفن پسماند دارد.
زندی با قدردانی از شهردار سقز و مجموعه مدیریت شهری این شهرستان برای اجرای اقدامات انجامشده، ابراز امیدواری کرد: اقدامات صورتگرفته در سایت دفن پسماند سقز بتواند به عنوان الگویی برای سایر شهرداریهای استان مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: تکمیل زنجیره مدیریت پسماند، ضرورتی اساسی برای حفاظت از محیط زیست و ارتقای سلامت شهروندان است و باید با جدیت بیشتری در سطح استان دنبال شود.
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