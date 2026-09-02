تعرفه واقعی معاینه فنی ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی ستاد معاینه فنی ، محمدمهدی رضازاده مدیرعامل ستاد معاینه فنی اعلام کرد؛ تعرفه معاینه فنی در سال ۱۴۰۵ /قیمت های منتشر شده بدون احتساب هزینه های سیمفاست تعرفه صدور گواهی معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین در سال ۱۴۰۵، از تاریخ ۷ مرداد ماه سال جاری توسط دولت ابلاغ و تغییرات قیمت از ۱۸ همان ماه در سامانه یکپارچه ملی معاینه فنی (سیمفا) به‌صورت سراسری در کشور اعمال شده است.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در خصوص تعرفه خدمات معاینه فنی که به اشتباه در رسانه‌ها اعلام گردیده، توضیح داد: مبلغ منتشرشده در رسانه‌ها، مربوط به پذیرش اول خودروهای سبک بنزینی و موتورسیکلت ، بدون احتساب هزینه‌های مرتبط با سامانه سیمفا شامل نگهداری، پشتیبانی، امنیت شبکه، ارسال پیامک اطلاع‌رسانی و سایر خدمات مشابه اعلام شده است.

این هزینه‌ متعلق به دستگاه دارای مسئولیت در این حوزه بوده و مالیات بر ارزش افزوده آن نیز جداگانه محاسبه می‌گردد. بر اساس ابلاغ دولت، این مبالغ باید به نرخ اصلی خدمات معاینه فنی اضافه شود.

رضازاده با اشاره به تغییر قیمت معاینه فنی بر اساس وزن و نوع معاینه (عادی یا برتر) در خودروها، افزود: خودروهای سبک تا 1400 کیلوگرم برای معاینه فنی عادی مبلغ 5،612،985 ریال و برای معاینه فنی برتر 5،801،485 ریال و برای خودروهای سبک بالای 1400 کیلوگرم برای معاینه فنی عادی 6،207،485 ریال و برای معاینه فنی برتر 6،511،985 ریال می باشد.

وی در پایان تأکید کرد: تعرفه خدمات معاینه فنی صرفاً توسط دولت تعیین می‌شود و تمامی مبالغ به‌صورت سیستمی در سامانه سیمفا تعریف شده و اپراتورها هیچگونه اختیاری در تغییر آن ندارند.