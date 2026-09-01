https://mehrnews.com/x3cXkz ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱ کد مطلب 6934850 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱ تصاویر پیکر کودک شهید حمله آمریکا به سیریک سیریک- یک کودک ۴ ساله در جریان حمله موشکی به مراسم عروسی در سیریک هرمزگان به شهادت رسید. به گزارس خبرگزاری مهر، در حمله امشب به شهرستان سیریک یکی از شهدا یک کودک چهارساله است. کد مطلب 6934850 کپی شد مطالب مرتبط حمله دشمن آمریکایی-صهیونی به مناطق مسکونی شهرستان سیریک خسارت بیش از ۱۲۸۰ میلیارد تومانی سیل در شهرستان سیریک فعالیت اداره پزشکی قانونی در سیریک آغاز شد برچسبها هرمزگان سیریک.هرمزگان حمله نظامی
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