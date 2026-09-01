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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱

تصاویر پیکر کودک شهید حمله آمریکا به سیریک

تصاویر پیکر کودک شهید حمله آمریکا به سیریک

سیریک- یک کودک ۴ ساله در جریان حمله موشکی به مراسم عروسی در سیریک هرمزگان به شهادت رسید.

به گزارس خبرگزاری مهر، در حمله امشب به شهرستان سیریک یکی از شهدا یک کودک چهارساله است.تصاویر پیکر کودک شهید حمله آمریکا به سیریکتصاویر پیکر کودک شهید حمله آمریکا به سیریکتصاویر پیکر کودک شهید حمله آمریکا به سیریکتصاویر پیکر کودک شهید حمله آمریکا به سیریک

کد مطلب 6934850

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