گرگان قهرمان مسابقات کشتی دانشجویان منطقه 10 دانشگاه آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این مسابقات دو روزه که ظهر پنجشنبه پایان یافت، از سوی هیئت داوران، تیم های گرگان با 66 امتیاز، علی آباد کتول با 53 امتیاز و سمنان با 43 امتیاز به ترتیب به عنوان مقام اول تا سوم کشتی فرنگی معرفی شدند.

همچنین در کشتی آزاد، تیم های گرگان با 69 امتیاز، دامغان با 50 امتیاز و بندرگز با 44 امتیاز به ترتیب به عناوین اول تا سوم این رشته در سطح منطقه 10 دست یافتند.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول با مجموع 53 امتیاز و کسب دو مدال طلا، یک نقره و سه برنز موفق به کسب مقام نایب قهرمانی کشتی فرنگی منطقه 10 شد.

محمد نظری در وزن 74 کیلوگرم و مهدی علیجانی در وزن 96 کیلوگرم مقام اول، رضا حاتمی وزن 120 کیلوگرم مقام دوم، داوود عوض زاده وزن 84 کیلوگرم، خیام حاجیان وزن 60 کیلوگرم و علی شکی وزن 66 کیلوگرم مقام سوم این سری از مسابقات را از آن خود کردند.

همچنین محمد رحمانی در وزن 66 کیلوگرم و محسن سلامتی در وزن 120 کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا و برنز مسابقات کشتی آزاد این دوره شدند.

همچنین مهراب رضازاده در وزن 84 کیلوگرم در کشتی فرنگی و مهدی مازندرانی در وزن 96 کیلوگرم در کشتی آزاد به عنوان فنی ترین بازیکنان جوایز ویژه ای دریافت کردند.

ششمین دوره مسابقات کشتی فرنگی و آزاد دانشجویان پسر منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی به مدت دو روز در سالن شهید چمران واحد علی آبادکتول برگزار شد.

در این مسابقات ورزشکارانی از آزادشهر،‌ بندرگز،‌ گرگان، ‌علی آبادکتول، ‌مینودشت، ‌گنبدکاووس، ‌سمنان، ‌شاهرود، ‌دامغان و گرمسار با هم به رقابت پرداختند.



در این دوره از رقابت ها که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول برگزار شد 112 ورزشکار حضور داشتند.