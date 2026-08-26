به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا شامگاه چهارشنبه در جمع مردم و مسئولان استان کردستان در تجمع شبانه میدان آزادی سنندج، با تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) اظهار کرد: وحدت از ابتدای نهضت امام خمینی(ره) و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره یکی از سیاست‌های راهبردی و مورد تأکید رهبران انقلاب بوده است.

وی افزود: هفته وحدت ابتکاری ارزشمند برای تقویت برادری میان مسلمانان و نماد همدلی شیعه و سنی است، اما امروز مفهوم وحدت باید فراتر از مسائل مذهبی تعریف شود و همه اقوام، مذاهب و اقشار جامعه در چارچوب ایران متحد در کنار یکدیگر قرار گیرند.

زارعی‌کوشا، کردستان را نماد برادری و همدلی اقوام و مذاهب دانست و تصریح کرد: این وحدت و انسجام از سرمایه‌های مهم کشور است که باید حفظ و تقویت شود.

دشمن در پی ایجاد شکاف اجتماعی است

مستشار دیوان محاسبات کشور با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف میان مردم گفت: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تلاش می‌کند رویارویی را به درون جامعه و اذهان مردم منتقل کند و از تفاوت دیدگاه‌ها برای ضربه زدن به انسجام ملی بهره بگیرد.

وی بر ضرورت هوشیاری و بصیرت در برابر این تلاش‌ها تأکید کرد و ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید مراقب بود اختلافات و تفاوت سلیقه‌ها به عاملی برای ایجاد انشقاق در جامعه تبدیل نشود.

زارعی‌کوشا با بیان اینکه رقابت سیاسی در جامعه امری طبیعی است، عنوان کرد: انتقاد لازمه یک جامعه پویاست، اما نباید به کینه‌توزی تبدیل شود و رقابت سیاسی نیز نباید موجب فاصله گرفتن مردم از یکدیگر شود.

وی خاطرنشان کرد: هیچ جریان و گروهی نباید برای غلبه بر رقیب سیاسی به دشمن تکیه کند و همه باید نسبت به حفظ وحدت و انسجام کشور احساس مسئولیت داشته باشند.

معیشت و مقاومت در برابر یکدیگر نیستند

مستشار دیوان محاسبات کشور با اشاره به طرح دوگانه معیشت و مقاومت اظهار کرد: قرار دادن مشکلات معیشتی مردم در مقابل مقاومت، یک دوگانه کاذب است و هیچ ایرانی دلسوزی مخالف رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نیست.

وی افزود: مردمی که در میدان مقاومت حضور دارند خود با مشکلات اقتصادی مواجه‌اند، اما با این وجود از دفاع از کشور و ایستادگی در برابر دشمن عقب‌نشینی نکرده‌اند.

زارعی‌کوشا بر ضرورت استفاده از تجربه‌های گذشته تأکید کرد و گفت: مردم و مسئولان نباید اجازه دهند با طرح دوگانه‌های کاذب، میان جامعه فاصله ایجاد شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای دولت، به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر و شهید آیت‌الله رئیسی و همراهان وی، اظهار کرد: مسیر انقلاب با ایستادگی و خون شهیدان استمرار یافته است و باید مراقب باشیم از این قافله جا نمانیم و گرفتار اختلافات فرعی و رقابت‌های سیاسی نشویم.

زارعی‌کوشا در پایان گفت: مردم ایران آموخته‌اند که با وحدت و انسجام از منافع کشور دفاع کنند و امروز نیز باید با حفظ این سرمایه، در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اجازه تحقق اهداف دشمن را ندهیم.