ماموریت پلیس 110 از پلیس پیشگیری در اصفهان تفکیک شد

به گزارش خبرنگارمهر در اصفهان، سرهنگ محمد علی بختیاری ظهر پنجشنبه در جمع نیروهای پلیس با بیان اینکه برای نخستین بار در کشور طرح جداسازی پلیس پیشگیری از پلیس 110 دراصفهان اتفاق افتاده است، اظهارداشت: از امروز ماموریت پلیس 110 با پلیس پیشگیری تفکیک می شود.

وی افزود: این طرح از تدابیر فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان است که از ابتدای سال جاری جز برنامه های جدید سازمان و از امروز آغاز به کار کرد.

بختیاری تصریح کرد: این جداسازی شامل 14 بند است که با اهداف جامع محوری، تقدم پیشگیری بر برخورد، تقدم امنیت نرم افزاری به امنیت سخت افزاری،پویا نمایی و انعطاف، فراگیری امنیت، همکاری و مراحل پایداری، ساماندهی سرعت، صحت و دقت عمل، جامعه نگری رویکرد علمی و تخصصی و فراجناحی،آمایش، مشارکت و نظارت عمومی و مدرن سازی انجام می شود.

وی با تاکید به اینکه این جداسازی باعث بالا رفتن ضریب امنیت و کاهش چشمگیر جرائم می شود، بیان داشت: فوریتهای 110 در مدت زمانی کوتاهتر از طریق شماره تلفن 110 حضور پیدا می کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه بند اول این نظام جامع اختصاص به برقراری امنیت محله محوری اختصاص دارد، ادامه داد: این امنیت یک تولید اجتماعی با محوریت مساجد محلات است که نهادهای دخیل جامعه در خصوص امنیت محله محوری در حوزه محلات به صورت چهره به چهره انتظارات و مطالبات مردمی را شنیده، بررسی و پاسخگویی می کنند.

وی با اشاره به حوزه دوم که تقدم پیشگیری بر برخورد است، بیان داشت: تفکیک پلیس پیشگیری و 110 به عنوان ابتکار فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان ابلاغ شده که نیروی انسانی تامین شده و ابزار، تجهیزات و خودروی مورد نیاز در اختیار آنها قرار داده شده است.