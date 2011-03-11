به گزارش خبرنگار مهر، عرصه سیاست خارجی کشورمان در هفته ای که گذشت دستخوش اتفاقات گوناگونی بود که به برخی از آنها اشاره می کنیم.

صالحی: پیگیری وضعیت امام موسی صدر در دستور کار وزارت خارجه است

در هفته ای که گذشت وابستگان امام موسی صدر در راستای حقیقت‌یابی و تعیین سرنوشت امام موسی صدر با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت‌وگو کردند.

وزیر امور خارجه در این دیدار بر بهره‌گیری از همه ظرفیتهای این وزارتخانه به ویژه تلاش‌های پیگیر در سطح منطقه و مجامع بین‌المللی با هدف روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر تاکید کرد و افزود: در این راستا با توجه به مسئولیت کمیته پیگیری نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه که نقش ویژه و برجسته‌‌ای دارد، موظف شد پیگیری موضوع را با توجه به فرآیند تحولات منطقه از طریق نهادهای حقوق بشری بین‌المللی در دستور کار قرار دهد.

مقامات ایران و هند روابط و دیدارها را بیشتر کنند



وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار شیوشانکار منون مشاور امنیت ملی هند که این هفته انجام شد، هند را کشوری مهم و دارای جایگاه ویژه در منطقه و جهان دانست و افزود : مقامات رسمی و سیاستمداران دو کشور باید روابط و دیدارها را بیشتر و گسترده تر کند.

رایزنی وزرای امور خارجه ایران و آذربایجان



همچنین این هفته علی اکبر صالحی و ایلمار محمد یاروف وزرای امور خارجه ایران و آذربایجان در حاشیه برگزاری هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی پیرامون راههای توسعه و گسترش مناسبات، همکاریهای دو کشور به ویژه در چارچوب توافقات کمیسیون مشترک رایزنی و تبادل نظر کردند.



ایران همسایه مطمئن آذربایجان و آذربایجان شریک دائم ایرانی است



صالحی در کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و آذربایجان دو کشور را از نظر فرهنگی و دینی نزدیک به هم عنوان کرد و گفت: آذربایجان شریک مهم ایران و ایران همسایه مطمئن آذربایجان است.

دیدار نماینده دائم سازمان کنفرانس اسلامی در افغانستان با صالحی



در هفته ای که پشت سر گذاشتیم منیر الزمان سفیر و نماینده دائم سازمان کنفرانس اسلامی در افغانستان با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه دیدار و طرفین آخرین تحولات مربوط به اوضاع افغانستان را مورد بحث و گفتگو قرار دادند.



تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید قزاقستان به صالحی



بغداد امیرییف سفیر جدید قزاقستان در تهران این هفته رونوشت استوار نامه خود را به وزیر امور خارجه کشورمان تقدیم کرد. صالحی هم در این دیدار ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر جدید قزاقستان در ایران، اظهار امیدواری کرد که روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.



دیدار نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور عراق با وزیر امور خارجه



اد ملکرت نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور عراق در هفته ای که گذشت با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

دیدار قائم مقام وزارت خارجه با نخست وزیر اتیوپی



همچنین در این هفته سید امیر منصور برقعی قائم مقام وزارت امور خارجه که در چارچوب یک سفر دوره ای در آفریقا به سر می برد در آدیس بابا با ملس زناوی نخست وزیر اتیوپی دیدار و گفتگو کرد.



واکنش مهمانپرست به انگشت نگاری ایرانیان درعربستان



سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در هفته ای که سپری کردیم در واکنش به انجام انگشت نگاری از اتباع ایرانی در عربستان گفت: اقدام متقابل عملی مرسوم در روابط خارجی بین کشورها است.

افزایش تولید موادمخدر و خشونت دو دستاورد حضور آمریکا در افغانستان



مهمانپرست همچنین در واکنش به ادعای کذب فرمانده آمریکایی ناتو در افغانستان در رابطه با مسلح کردن شورشیان افغانی توسط ایران اظهار داشت: تولید چند برابری مواد مخدر و افزایش خشونت را دو دستاورد حضور آمریکا در افغانستان است و ایران هم تحرک و ارتباط نیروهای آمریکایی با گروه های تروریستی در افغانستان را به دقت زیر نظر دارد.



ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر در حد بالایی قرار دارد



سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص وضعیت ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر نیز گفت: ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر در حد بالای خود قرار دارد و متخصصان و کارشناسان فنی ما به دقت همه مسائل را زیر نظر دارند.



سفیر روسیه: ما پروژه راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر را به پایان می رسانیم



الکساندر سادوونیکوف سفیر فدراسیون روسیه در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره راه اندازی نیروگاه بوشهر گفت: برای ایران نیروگاه بوشهر فقط یک سمبل نیست بلکه این نیروگاه نشانگر یک فاز جدید و ورود به عرصه جدید انرژی اتمی بر مبنای کاملا قانونی می باشد. وی با بیان اینکه ما این پروژه را به پایان می رسانیم، گفت: من هیچ شکی در این زمینه ندارم.

وی افزود: هیچ شک و نگرانی وجود ندارد که این پروژه ناتمام باقی بماند. اینها فقط حرف و وعده های صرف نیست بلکه این موضوع برای ما نیز مثل طرف ایرانی یک هدف است. لذا من فکر می کنم که با تاخیر جزئی ولی به هر حال ما این پروژه را در آینده نزدیک تمام خواهیم کرد.



نشست راهبردی جمهوری اسلامی ایران و هند برگزار شد



در هفته ای که سپری کردیم نشست گفتگوهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران و هند با حضور سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و شیوشانکارمنون مشاور امنیت ملی هند صبح امروز در تهران برگزار شد.



تکذیب خبر سفر محرمانه هیئت بحرینی به ایران



همچنین یک منبع مطلع در وزارت امورخارجه کشورمان این هفته خبر منتشره توسط روزنامه الزمان چاپ لندن مبنی بر سفر سری یک هیئت بحرینی به تهران و رایزنی محرمانه با مقامات جمهوری اسلامی ایران در خصوص وقایع اخیر آن کشور را نادرست خواند.



قدردانی رئیس جمهور هائیتی از کمک‌های ایران



رئیس جمهور هائیتیاین در هفته ای که گذشت در مراسم دریافت استوارنامه سفیر ایران در هائیتی، از کمک‌های ایران به این کشورش تقدیر کرد.



حمایت 120 کشور از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران



جنبش عدم تعهد این هفته درخصوص اجرای موافقتنامه های پادمان "ان.پی.تی" و مقررات مربوطه قطعنامه های شورای امنیت در جمهوری اسلامی ایران بیانیه ای صادر و از برنامه هسته ای ایران حمایت کرد.



ایران پیش نویس قطعنامه وضعیت حقوق بشر را محکوم کرد



همچنین در هفته ای که سپری کردیم جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای درباره پیش نویس قطعنامه ای در خصوص وضعیت حقوق بشر اعلام کرد: قطعنامه ضد ایرانی نشانگر این حقیقت است که حقوق بشر در سازمان ملل آلوده به سیاست بازی شده و اعتبار این سازمان خدشه دار شده است.



ایران آماده از سرگیری مذاکرات با 1+5 است



سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هفته در نشست شورای حکام اعلام کرد که ایران آماده است مذاکرات را هر زمان که گروه ‌1+5 آمادگی داشته باشد، آغاز کند.



استقبال معاون اول رئیس جمهور از نخست وزیر سوریه



همچنین این هفته محمد ناجی عطری نخست وزیر جمهوری عربی سوریه به تهران آمد و مورد استقبال معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت.

