کریستیانو رونالدو برای بازگشت به تیم ملی پرتغال شرط گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت نزدیک به یک هفته از خروج جنجالی کریستیانو رونالدو از اردوی تیم ملی فوتبال پرتغال، گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت احتمالی این ستاره ۴۱ ساله به تیم ملی افزایش یافته است. بر اساس گزارش شبکه «cnn»، رونالدو از شرایط به وجود آمده به شدت ناراضی است و تنها در صورت تحقق یک شرط به تیم ملی بازخواهد گشت.

رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال این اتفاق را یک «سوءتفاهم» توصیف کرده و سرمربی تیم ملی نیز تأکید کرده که هیچ «حادثه‌ای» رخ نداده است، اما رسانه‌های پرتغالی روایت متفاوتی دارند.

رسانه «rmcsport» نوشت: فوتبال پرتغال طی حدود یک هفته اخیر با بحرانی کم‌سابقه درگیر بوده که در مرکز آن اختلاف میان بزرگ‌ترین ستاره فوتبال این کشور و کادر فنی قرار دارد. رونالدو تاکنون جزئیات ناراحتی خود را فاش نکرده و اعلام کرده است که همه چیز در زمان مناسب روشن خواهد شد.

با این حال، رابطه او با خورخه خسوس سرمربی تیم ملی پرتغال، بیش از هر چیز دیگری مورد توجه قرار گرفته است. خسوس در دیدار مقابل نروژ، رونالدو را با وجود حدود ۳۰ دقیقه گرم کردن، در ترکیب قرار نداد و او تمام مسابقه را از روی نیمکت دنبال کرد. سرمربی ۷۲ ساله پرتغال نیز پس از این اتفاق در چند نشست خبری بر اختیار خود در انتخاب ترکیب تیم تأکید کرد و گفت تصمیم‌گیری درباره نفرات بر عهده اوست.

«روی سانتوس»، خبرنگار شبکه «سی‌ان‌ان پرتغال»، شامگاه دوشنبه مدعی شد: گفته می‌شود رونالدو اعلام کرده تا زمانی که ژرژ ژسوس سرمربی تیم ملی باشد، به این تیم بازنخواهد گشت.

رونالدو از نحوه مدیریت تمام این ماجرا به شدت ناراضی است. اظهارات خسوس بیش از هر چیز او را ناراحت کرده است. رونالدو دیگر نمی‌تواند میان صحبت‌هایی که از یک سو از تمایل برای بازگرداندن او به تیم ملی و حضورش در لیگ ملت‌ها حکایت دارد و از سوی دیگر بر این موضوع تأکید می‌شود که هیچکس نباید عذرخواهی کند و من برای عذرخواهی کردن اینجا نیستم؛ من ترکیب تیم را انتخاب می‌کنم"، اعتماد و اطمینان سابق را داشته باشد.

از سوی دیگر، روزنامه «آ بولا» در گزارشی با اشاره به شرایط فعلی رونالدو نوشت که این بازیکن در تنگنا قرار گرفته است. به نوشته این رسانه، فدراسیون فوتبال پرتغال با کم‌اهمیت جلوه دادن اتفاقات اخیر، رونالدو را در موقعیتی قرار داده که باید درباره آینده خود در تیم ملی تصمیم بگیرد.

«آ بولا» نوشت: «مسئولیت گفتن بله یا خیر کاملاً بر دوش این مهاجم ۴۱ ساله قرار دارد؛ او یا باید نقش یک بازیکن معمولی را بپذیرد و به حضور در سکوها و ورود به زمین از روی نیمکت محدود شود، یا به صورت علنی پایان دوران ملی خود را اعلام کند.

بر این اساس، اکنون تصمیم نهایی درباره ادامه حضور رونالدو در تیم ملی پرتغال در اختیار خود این فوق‌ستاره قرار دارد.