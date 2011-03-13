بارش باران و برف در اکثر نقاط کشور/ کاهش 10 تا 15 درجه ای دمای هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، سامانه بارشی همچنان بر روی کشور مستقر است و طی امروز و فردا در غالب نقاط کشور به جز جنوب شرق بارش باران و گاهی رعد و برق و وزش باد، در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف ادامه می یابد و به تدریج از اواخر وقت روز دوشنبه از شدت بارش مناطق غربی و جنوب غرب کاسته شده و بارشها به نیمه شمالی کشور محدود می شود.

همچنین بارشها از اواخر وقت سه شنبه به بعد در غالب مناطق کشور قطع و طی امروز و فردا دریای خزر و در سه روز آینده خلیج فارس مواج می شوند. همچنین از امروز تا روز چهارشنه برای اکثر نقاط کشور به ویژه در نیمه شمالی کاهش دما پیش بینی می شود به طوری که کاهش دما در شمال شرق بین 10 تا 15 درجه و سایر نقاط نیمه شمالی پنج تا 10 درجه است.

براساس اعلام سازمان هواشناسی، آسمان تهران فردا ابری، گاهی بارش باران و برف و وزش باد خواهد بود و دمای هوا بین 9 و دو درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.