بحرین و هم پیمانان آن راه اشتباهی را طی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیلاری کلینتون در گفتگو با شبکه "سی بی اس" آمریکا در واکنش به اعزام نیروهای سعودی و اماراتی به بحرین برای سرکوب قیام مردمی در این کشور اظهار داشت: بحرین و کشورهای هم پیمانان آن راه اشتباهی را طی می کنند.

وی افزود: رویدادهای بحرین نگران کننده است و ما معتقدیم خواسته ها و آرمان های معترضین نباید با خشونت پاسخ داده شود. ما از دولت بحرین می خواهیم که برای یافتن یک راه حل سیاسی با معترضین وارد مذاکره شود.

خاطرنشان می شود عربستان سعودی و امارات برای مشارکت در سرکوب خونین قیام مردمی بحرین به این کشور نیرو اعزام کرده اند به طوری که عربستان تاکنون بیش از هزار و امارات 500 نظامی خود را روانه بحرین کرده اند.