به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، روزنامه نیویورکتایمز در گزارشی اذعان کرد: در حالی که جنگ با ایران ادامه دارد، نیروی دریایی آمریکا در منطقه با یک «کابوس لجستیکی» روبه رو شده است.
این روزنامه گزارش داد که حملات ایران، زنجیره تأمین نیروی دریایی آمریکا در منطقه را بهطور کامل دگرگون کرده و فشارهای زیادی بر کشتیهای جنگی این کشور وارد کرده است.
نیویورکتایمز افزود که کشتیهای آمریکایی در منطقه هر هفته به مواد غذایی کافی برای تهیه بیش از ۴۲۰ هزار وعده غذا و حدود ۸ میلیون گالن سوخت نیاز دارند.
بر اساس این گزارش، ایران پایگاه لجستیکی حیاتی نیروی دریایی آمریکا در بحرین را منهدم کرده و تهدید ناشی از موشکها و پهپادها موجب شده تا برخی بنادر دیگر نیز برای عملیات تأمین و پشتیبانی قابل استفاده نباشند.
این روزنامه اعلام کرد که ناتوانی در دسترسی به پایگاههای نزدیک، نیروی دریایی آمریکا را مجبور کرده تا کشتیهای خود را هر پنج یا شش روز یکبار در دریا تأمین مجدد کند.
نیویورکتایمز تأکید کرد که عملیات تأمین مجدد کشتیهای آمریکایی در دریا هر پنج یا ۶ روز، فرایندی پیچیده و پرخطر است و ادامه این وضعیت امکانپذیر نخواهد بود.
این روزنامه همچنین گزارش داد که گزینه جایگزین برای کشتیهای پشتیبانی آمریکا، حرکت به سمت سنگاپور در فاصله حدود ۳۷۰۰ مایلی است که نیازمند عبور از تنگه مالاکا، یکی از مسیرهای پرتردد تجاری جهان، خواهد بود.
نیویورک تایمز در پایان نوشت: کشتیهای پشتیبانی آمریکا اکنون مجبور شدهاند برای تأمین سوخت و تجهیزات کشتیهای جنگی مستقر در خلیج عمان و دریای عرب، مسافت ۲۲۰۰ مایل را تا جزیره دیهگو گارسیا طی کنند.
نظر شما