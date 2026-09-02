ادعای سنتکام درباره حمله به جشن عروسی در سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) امروز چهارشنبه با انتشار دروغی وقیحانه هدف قرار دادن غیرنظامیان مظلوم ایرانی در یک جشن عروسی در سیریک را تکذیب کرد.

تروریست های سنتکام با طرح ادعایی دروغین و مضحک در این خصوص به خبرگزاری رویترز گفتند: ارتش آمریکا برخلاف سپاه پاسداران، هرگز غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد!

در حمله دشمن آمریکایی به یک جشن عروسی در کوهستک واقع در شهرستان سیریک استان هرمزگان، بیش از ۷۰ نفر از هم‌وطنان شهید و مجروح شدند که اغلب آنها زن و کودک بودند.

این جنایات جنگی وحشیانه که نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است یادآور جنایات قبلی آمریکایی-صهیونیستی طی یک سال و نیم اخیر، از جمله در میناب و لامرد است.

در واکنش به تجاوز نظامی آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران طبق حق ذاتی دفاع مشروع پایگاه‌های نظامی آمریکا را که مبدأ و پشتیبان تجاوز نظامی آمریکا علیه کیان ایران بود، مورد ضربات دفاعی و کوبنده خود قرار دادند.