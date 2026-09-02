مدیرکل اوقاف گیلان: وقف ظرفیت بزرگی برای حل مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل تدینی شامگاه چهارشنبه در همایش یاوران وقف شهرستان لاهیجان، با بیان اینکه واقفان در طول تاریخ هدفشان دوری جهان از فقر بود، گفت: امام (ره) در جمله ای فرموده بودند که اگر دولت تبلیغات کند، نیمی از هزینه های کشور را وقف و نذر پرداخت می کند که این خدمات و برکاتی است که موقوفات و خیریه ها دارند.

وی در ادامه گفت: طبق بررسی های انجام شده در سازمان اوقاف، موسسات خیریه حدود هفتصد هزار میلیارد تومان مساعدت های مردم را جمع آوری کردند که بسیار بیشتر از اعتبارات دولتی است که این مهم نشان میدهد که روحیه نوع دوستی و خیرخواهی فراموش نشده و حداقل نیمی از بار مسئولیت کشور بر دوش خیریه ها است.

تدینی با بیان اینکه وقف حوزه های بسیار گوناگونی در جامعه دارد، گفت: در حوزه مسائل اجتماعی مثل کتابخانه، مدرسه، حوزه علمیه، حسینیه، مساجد یا دانشگاه ها خیلی از خدمات صورت گرفته است. ۲۵ درصد بیمارستان های کشور بصورت شش دانگ موقوفه است. ۱۲ هزار مدرسه کاملا موقوفه است.

وی با اشاره به این نکته که رهبر شهید در یکی از دیدار ها فرموده بودند که وقف یکی از کارکرده های مهم اقتصادی و اجتماعی نظام اسلامی است، گفت: در حوزه اقتصادی امروزه چهل و سه شرکت مهم دانش بنیان کشور بصورت شش دانگ یا مثلا ۶۰ درصد، ۷۰ درصد متعلق به سازمان اوقاف است و چند هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان در ادامه با بیان اینکه رهبر شهید همچنین تاکید داشتند که مردم را به وقف تشویق کنید، گفت: روحانیت، اهل علم، تریبون دار ها، رسانه ها و مطبوعات امروزه تکلیف دارند که مردم را به وقف تشویق کنند و ما نیز وظیفه به اجرای امینانه نیات واقفان داریم.

حجت الاسلام تدینی با اشاره به لزوم انجام وقف در عرصه های جدید، گفت: امروزه وقف های بسیاری در سطح کشور در مسائل محیط زیست، انرژی هسته، نظامی، دفاعی، امنیتی و ... انجام می‌شود.

حجت الاسلام تدینی در پایان با بیان اینکه خروجی فعالیت های اوقاف در حوزه ایجاد اشتغال، بهره وری و مسائل اقتصادی برای مردم خواهد بود، گفت: کارایی وقف در خیلی از کشور های اسلامی و حتی غیر اسلامی بسیار کلان است. بهترین دانشگاه های جهان و مراکز علمی موقوفه است. در ایران هم مراکز موقوفه علمی بسیاری داریم که نیاز به معرفی بیشتر آن است.