https://mehrnews.com/x3cXQV ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۳۴ کد مطلب 6936092 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۳۴ حضور با شکوه مردم خمین در صد و هشتاد و ششمین شب حمایت از ولایت فقیه خمین- در این ویدئو حضور با شکوه مردم خمین در صد و هشتاد و ششمین شب حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6936092 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و هشتاد و پنجمین قرار عاشقی ۱۸۷ شب از مقاومت و ایستادگی و تجدید بیعت ساوجیها با رهبر انقلاب گذشت صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانیها در لبیک به فرمان رهبری تداوم تجمع شبانه مردم گرگان در حمایت از رهبری برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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