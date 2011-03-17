برگزاری کارگاه آموزشی بصیرت دینی و اندیشه سیاسی اهل سنت در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال پیش از ظهر پنجشنبه در افتتاحیه این کارگاه در موسسه میرداماد گرگان گفت: اهل سنت استان گلستان در همه زمینه ها در کشور درخشیده اند.

حجت الاسلام ابوالفضل عامری افزود: شما در واقع محل رجوع مردم هستید و امروز یا باید پاسخگو باشیم و یا نباید در این جایگاه قرار بگیریم.



وی افزود: همه کسانی که محل رجوع مردم هستند باید پاسخگو باشند و بتوانند به خوبی پاسخ بگویند در غیراین صورت خودشان و مردم مغموم می شوند.



وی در ادامه با بیان اینکه دین را نمی توان از هر جایی گرفت ادامه داد: ما باید به عنوان یک متخصص و خبره به شبهات و ابهامات مردم پاسخ بگوییم در غیر این صورت یا منزوی می شویم و یا کالای ما را خریداری نمی کنند.

در این همایش جمعی از ائمه جمعه و جماعات مدیران، رابطان، مدرسان و طلاب حوزه های اهل سنت شرکت دارند.

این کارگاه آموزشی یکروزه است.