۲۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۵۶

برگزاری کارگاه آموزشی بصیرت دینی و اندیشه سیاسی اهل سنت در گرگان

گرگان - خبرگزاری مهر: کارگاه آموزشی بصیرت دینی و اندیشه سیاسی اهل سنت گلستان با حضور جمعی از ائمه جمعه در گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان،  رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال پیش از ظهر پنجشنبه در افتتاحیه این کارگاه   در موسسه میرداماد گرگان گفت: اهل سنت استان گلستان در همه زمینه ها در کشور درخشیده اند.
 
حجت الاسلام ابوالفضل عامری افزود: شما در واقع محل رجوع مردم هستید و امروز یا باید پاسخگو باشیم و یا نباید در این جایگاه قرار بگیریم.
 
وی افزود: همه کسانی که محل رجوع مردم هستند باید پاسخگو باشند و بتوانند به خوبی پاسخ بگویند در غیراین صورت خودشان و مردم مغموم می شوند.
 
وی در ادامه با بیان اینکه دین را نمی توان از هر جایی گرفت ادامه داد: ما باید به عنوان یک متخصص و خبره به شبهات و ابهامات مردم پاسخ بگوییم در غیر این صورت یا منزوی می شویم و یا کالای ما را خریداری نمی کنند.
 
در این همایش جمعی از ائمه جمعه و جماعات مدیران، رابطان، مدرسان و طلاب حوزه های اهل سنت شرکت دارند.
 
این کارگاه آموزشی یکروزه است.
