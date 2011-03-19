احسان ثانوی در گفتگو با خبرنگار مهردر مشهد، گفت: پارک های ملت، کوهسنگی، وکیل‌آباد، وحدت، پردیس و بعثت میزبان برنامه‌های فرهنگی، وزرشی و هنری با عنوان ایستگاه بهارانه است.

وی ادامه داد: در کنار این ایستگاه‌ها، در حوزه سلامت نیز به شهروندان و زائران خدماتی همچون تست دیابت، ارائه می‌شود.

ثانوی از ساماندهی کودکان کار و خیابانی در نوروز سال 90 خبر داد و بیان داشت: با هماهنگی فرمانداری طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی اسفند اجرا شد و به خانواده‌های این کودکان، اخطار لازم درخصوص حضور کودکان در خیابان داده شده است.