به گزارش خبرنگار مهر، در فروردین ماه سال آینده در مجموع 120 لیتر سهمیه بنزین با نرخ نیمه یارانه ای 400 تومانی در قالب سهمیه نوروزی و عادی به کارتهای هوشمند سوخت واریز می شود.

بر این اساس، ساعت 24 روز 25 اسفند 60 لیتر بنزین نوروزی با قیمت نیمه یارانه ای 400 تومان در کارتهای هوشمند سوخت واریز شده است و مطابق با برنامه زمان بندی 60 لیتر سهمیه فروردین ماه هم امشب 29 اسفند ماه به حدود 9 میلیون کارت هوشمند واریز خواهد شد.

همزمان با واریز سهمیه بنزین، سهمیه گازوئیل خودروهای سنگین و دیزلی هم تا ساعت 24 امشب به کارتهای هوشمند سوخت واریز خواهد شد.

در همین حال، محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت پیشتر با بیان اینکه سهمیه گازوئیلی خودروهای دیزلی برای فروردین ماه امسال تثبیت شده است به مهر گفته بود: اختصاص سهمیه گازوئیل خودروهای مختلف در اولین ماه فصل بهار90 همچون روال ماههای گذشته بوده و تغییری نکرده است.

همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از روز 28 آذر امسال، عرضه بنزین و گازوییل سه نرخی در جایگاه های سراسر کشور آغاز شد؛ به گونه ای که دی امسال بنزین حمایتی با نرخ 100 تومان، بنزین سهمیه ای با نرخ 400 تومان، بنزین آزاد با نرخ 700 تومان و گازوییل سهمیه ای با نرخ 150 تومان و گازوییل آزاد با نرخ 350 تومان در جایگاه‌ها عرضه شد.

همچنین با هدف حمایت از بخش حمل و نقل عمومی، بر اساس نوع کاربری خودروهای دیزلی (تناژ بار و مسافر) حدود 300 تا 1500 لیتر گازوییل با نرخ 165 ریال در کارت های سوخت خودروهای دیزلی از 28 آذر شارژ شد.

بر اساس تصمیم دولت، سهمیه بنزین خودروها در دومین ماه (بهمن ماه) از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مطابق آذرماه به آنها تحویل داده شد و تنها سهمیه بنزین آژانس دوگانه سوز، تاکسی دوگانه سوز، مسافربر شخصی دوگانه سوز و مسافربر شخصی گازمایع از ماهانه 200 لیتر به 300 لیتر افزایش یافت.

همچنین در بهمن امسال، سهمیه بنزین حمایتی با نرخ هر لیتر 100 تومان و گازوییل (نفت گاز) حمایتی با نرخ هر لیتر 165 ریال در جایگاه های کشور متوقف شد و گازوییل تنها با دو نرخ 150 تومان و 350 تومان برای هر لیتر در اختیار خودروها قرار گرفت.

بر اساس آمارهای وزارت نفت، از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها (28 آذر) تا کنون در کشور روزانه به طور متوسط 61 میلیون لیتر بنزین و 70 میلیون لیتر گازوییل (در بخش غیرنیروگاهی) مصرف شده است که در مقایسه با سه ماه مشابه زمستان سال گذشته به ترتیب از کاهش مصرف روزانه هفت میلیون و 200 هزار لیتری و 13 میلیون لیتری مصرف حکایت دارد.