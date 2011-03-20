36 ایستگاه راهنمایی و رانندگی در گلستان خدمات می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ علیرضا حسنی عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از ایستگاه پلیس گرگان افزود: این ایستگاهها شامل عوامل پیاده، نیروهای کمکی و امکانات این پلیس برای خدمات رسانی به مسافران بسیج شده اند.

وی اظهار داشت: تلاش می شود تا از میران تخلفات رانندگی کاسته شود و سفری خوش برای هموطنان داشته داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: 300 همیار و فرهنگ یار پلیس در ایام نوروزی با این پلیس همکاری دارند.

سرهنگ حسنی افزود: این افراد در زمینه فرهنگسازی و روانسازی ترافیک در ایام نوروز فعالیت می کند.

در ایام نوزوز 20 هزار نفر در ستاد تسهیلات سفرهای گلستان فعالیت می کنند.



گلستان پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.

