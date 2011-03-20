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۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۹

36 ایستگاه راهنمایی و رانندگی در گلستان خدمات می دهند

36 ایستگاه راهنمایی و رانندگی در گلستان خدمات می دهند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی رانندگی گلستان گفت: 36 ایستگاه پلیس راهنمایی و رانندگی با تمام نیروها و امکانان در استان طی ایام نوروز فعالیت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ علیرضا حسنی عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از ایستگاه پلیس گرگان افزود: این ایستگاهها شامل عوامل پیاده، نیروهای کمکی و امکانات این پلیس برای خدمات رسانی به مسافران بسیج شده اند.

وی اظهار داشت: تلاش می شود تا از میران تخلفات رانندگی کاسته شود و سفری خوش برای هموطنان داشته داشته باشیم.
 
وی خاطرنشان کرد: 300 همیار و فرهنگ یار پلیس در ایام نوروزی با این پلیس همکاری دارند.
 
سرهنگ حسنی افزود: این افراد در زمینه فرهنگسازی و روانسازی ترافیک در ایام نوروز فعالیت می کند.
 
در ایام نوزوز 20 هزار نفر در ستاد تسهیلات سفرهای گلستان فعالیت می کنند.
 
گلستان پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.
 
کد مطلب 1276801

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