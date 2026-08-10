به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امشب در نشست صمیمانه با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار، با تبیین رویکرد دولت چهاردهم درباره چالشهای حوزه فناوری و فضای مجازی، بر ضرورت توسعه عادلانه ارتباطات تأکید کرد.
مدیریت در شرایط بحرانی و ضرورت شفافیت
هاشمی با اشاره به چالشهای پیشروی دولت چهاردهم از زمان آغاز به کار، گفت: اگر دو سال پیش کسی به ما میگفت در این شرایط با چه مسائلی مواجه خواهیم شد، شاید باورش دشوار بود. ما در جنگ ۱۲روزه و سایر وقایع جانسوز، شرایط دشواری را پشت سر گذاشتیم. مسیری که آغاز کردیم، با همراهی و نقدهای سازنده شما خبرنگاران همراه بود و این باور وجود دارد که برای پیشبرد امور، باید نگاهمان را به حقوق شهروندی شفافتر کنیم.
وی افزود: اگر پیگیریهای دکتر پزشکیان و میدانداری ایشان نبود، بازگشت کیفیت اینترنت به این سادگی ممکن نبود. متأسفانه جریان اندک اما پرهیاهویی وجود دارد که باور دارد اینترنت تنها برای ۱۰ تا ۱۲ درصد از جمعیت جامعه کفایت میکند. نکته اینجاست که این افراد خود و خانوادههایشان را جزو کدام دسته میدانند؟ ما معتقدیم اینترنت یک حق برای آحاد مردم ایران است و نمیتوان آن را طبقاتی کرد.
دوگانه "اینترنت" و "شبکه ملی اطلاعات" تشویش اذهان عمومی است
وزیر ارتباطات در پاسخ به کسانی که اینترنت را صرفاً برای قشر خاصی (مانند دانشگاهیان یا دانشجویان) ضروری میدانند، تصریح کرد: مگر امروز فردی، کسبوکاری یا حتی یک خانم خانهدار وجود دارد که از نیاز به اینترنت بینیاز باشد؟ مطرح کردن دوگانه "اینترنت" و "شبکه ملی اطلاعات" نهتنها به شبکه ملی اطلاعات ظلم است، بلکه تشویش اذهان عمومی را در پی دارد. شبکه ملی اطلاعات باید با رویکردی اقتصادی و رقابتی، خدمات شایستهای به مردم ارائه دهد.
انحصار، عامل اصلی کاهش کیفیت
هاشمی با انتقاد از فضای انحصاری در حوزه فناوری گفت: در شرایطی که دسترسی آزاد فراهم بود، شاهد رشد پلتفرمها بودیم. هنر ما باید در ایجاد فضای رقابتی باشد؛ چراکه ایجاد انحصار، در هر حوزهای از خودرو گرفته تا فناوری، اولین قربانیاش "کیفیت" است. شرکتها طبیعتاً دنبال سود هستند و اگر انحصاری وجود داشته باشد، انگیزهای برای ارتقای کیفیت باقی نمیماند. تمام تلاش ما این است که زیرساختهای شبکه را هم در لایه داخلی و هم در سطح بینالملل تقویت کنیم.
قطع دسترسی به اینترنت به معنای خداحافظی با توسعه است
وی با تأکید بر علمی بودن بحث توسعه ارتباطات، اظهار داشت: آیا صحبت از توسعه هوش مصنوعی بدون دسترسی به اینترنت میسر است؟ به عنوان کسی که ۳۰ سال در این حوزه زیستهام، قاطعانه میگویم که قطع دسترسی به اینترنت به معنای خداحافظی با توسعه است. این بحثها کاملاً علمی و منطقی است و الزامات آن را نمیتوان نادیده گرفت.
اختیارات دولت نباید به جای دیگری واگذار شود
وزیر ارتباطات با اشاره به طرح موسوم به «طرح انتظامبخشی فضای مجازی» نیز گفت: خاطرنشان کرد: نظرات معاونین محترم را بهصورت دقیق دریافت کردهایم و با جدیت پیگیر هستیم. اختیارات دولت نباید به جای دیگری واگذار شود، چراکه این امر با اصول قانون اساسی در تضاد است. در نظام حکمرانی، تصمیماتی که در پشت درهای بسته گرفته میشوند و پاسخگو به مردم نیستند، جایگاهی ندارند. در دنیای امروز، شفافیت اصلیترین رکن فناوری است.
مردم، محور اصلی عبور از بحران
هاشمی ضمن ستایش از صبوری مردم گفت: در سالهای دفاع مقدس و سایر مقاطع سخت، این مردم بودند که میدانداری کردند و اجازه ندادند کشور دچار فروپاشی شود. در حالی که در بسیاری از کشورهای مدعی تمدن، بحرانها منجر به غارت فروشگاهها شد، مردم ما با فرهنگ غنی خود ایستادگی کردند. البته ما دغدغههای امنیتی را درک میکنیم و امنیت را پیششرط هر توسعهای میدانیم، اما باید بپذیریم که زندگی در دنیای امروز بدون ارتباطات جهانی میسر نیست.
نگاه به فضای مجازی؛ فرصت، نه تهدید
وزیر ارتباطات با تأکید بر رویکرد رهبر شهید، خاطرنشان کرد: چیزی که همواره مورد تأکید رهبر شهید بود، بحث اثرگذاری در فضای مجازی و توجه به بحث محتوا بود. این را بارها از ایشان شنیدهایم.
وزیر ارتباطات ادامه داد: این نگاه کجا خودش را نشان داد؟ مصداق و تجربه آن کجاست؟ جالب است بدانید ــ و البته میدانید ــ که در مراسم تشییع شهیدمان، طبق گزارش تحلیلی که در مجموعه همراه اول به من ارائه شد، جهتگیریهای محتوایی روی سکوهای خارجی، مثل اینستاگرام، مثبت و به نفع کشور ما بود.
وی تأکید کرد: آنجا که ورود کردیم، اتفاقاً فضا و بستر میتواند در اختیار ما قرار بگیرد. اگر جایی حذف میکند، این به آن معنا نیست که ما فضا را رها کنیم. بنابراین نباید از این مسائل، تفسیر مطلوب برای یک جریان سیاسی خاص بسازیم. ما باید هم در دنیا و هم در پیشگاه مردم پاسخگو باشیم.
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