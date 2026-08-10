فرمانده نیروی زمینی سپاه انتصاب محمدباقر ذوالقدر را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه، در پیامی انتصاب دکتر محمدباقر ذوالقدر به عنوان مشاور سیاسی رهبر معظم انقلاب اسلامی را تبریک گفت.

متن پیام فرمانده نیروی زمینی سپاه بدین شرح است:

برادر گرامی، جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر

مشاور سیاسی محترم رهبر معظم انقلاب اسلامی

سلام علیکم

تداوم و پویایی انقلاب اسلامی مرهون پایمردی و مجاهدت‌های انسان‌های مؤمن، انقلابی و سخت‌کوشی است که در عرصه دفاع و پاسداری از ارزش‌های الهی و آرمان‌های انقلاب، لحظه‌ای نیاسوده و همواره در قبال رسالت‌ها و مسئولیت‌های خطیر خویش پاسخگو بوده‌اند.



اینجانب، حسن اعتماد مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، در انتصاب شایسته جناب‌عالی به عنوان مشاور سیاسی معظم‌له را تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق روزافزون شما را در پیشبرد اهداف والای انقلاب و نظام، تحت عنایات حضرت بقیةالله‌الاعظم (عج) و رهنمودهای داهیانه معظم‌له، از درگاه خداوند قادر متعال مسئلت می‌نمایم.

سرتیپ پاسدار محمد کرمی

فرمانده نیروی زمینی سپاه