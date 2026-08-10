مدافع پرسپولیس لژیونر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پورعلی‌گنجی، مدافع باتجربه و فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس با عقد قراردادی تا پایان سال به تیم پاختاکور ازبکستان پیوست.

رسانه باشگاه پاختاکور در این رابطه نوشت: این مدافع ۳۴ ساله در دوران حرفه‌ای خود برای تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس، تیانجین و شنژن چین، السد و العربی قطر و اوپن بلژیک بازی کرده است. او در مجموع نزدیک به ۳۰۰ بازی باشگاهی انجام داده و سابقه ۵۴ بازی ملی و ۳ گل برای تیم ملی ایران را در کارنامه دارد.

پورعلی‌گنجی در جام‌های جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ نیز به عنوان یکی از بازیکنان اصلی تیم ملی ایران حضور داشت.

این مدافع ایرانی در حالی به پاختاکور پیوسته که با پایان قراردادش با پرسپولیس، به عنوان بازیکن آزاد راهی تیم ازبکستانی شده است.

باشگاه پاختاکور ابراز امیدواری کرده است که پورعلی‌گنجی با تجربه و عملکرد مطمئن خود بتواند به این تیم کمک کند.

لازم به ذکر است بشار رسن هافبک عراقی و سابق پرسپولیس هم در تیم پاختاکور بازی می کند.