ضیایی: انقلاب اسلامی حرکتی برای خروج جامعه اسلامی از انفعال است

به گزارش خبرنگار مهر، کمیل ضیایی شامگاه دوشنبه در تجمع شبانه مردم سنندج اظهار کرد: پس از بعثت پیامبر اکرم (ص) و خاتمیت نبوت، تداوم و صیانت از شریعت اسلام در مسیر امامت قرار گرفت و قرآن و عترت به عنوان دو امانت ارزشمند پیامبر در میان امت اسلامی باقی ماند.
وی با بیان اینکه مهمترین مسئولیت جامعه اسلامی، حفظ و پیروی از امام است، افزود: انسان مؤمن پس از پذیرش اسلام، تنها مسئول زندگی شخصی خود نیست، بلکه رسالتی اجتماعی و تاریخی بر عهده دارد.
مدیر قرارگاه نوجوانی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: در هر دوره تاریخی، مردم وظیفه داشتند امام زمان خود را بشناسند و متناسب با شرایط آن عصر از تصمیم و مسیر امام تبعیت کنند.
ضیایی با اشاره به تفاوت شرایط دوران امیرالمؤمنین (ع)، امام حسن مجتبی (ع) و امام حسین (ع) گفت: وظیفه جامعه در هر دوره بر اساس شرایط زمان و تصمیم امام تغییر میکرد، اما اصل شناخت و تبعیت از امام ثابت بود.
وی با اشاره به دوران غیبت حضرت ولیعصر (عج) عنوان کرد: جامعه اسلامی باید به بلوغی برسد که بتواند از امام خود حمایت و زمینه حضور و ظهور او را فراهم کند.
ضیایی افزود: وظیفه جامعه در عصر غیبت این است که موانع ظهور را بشناسد و برای برطرف کردن آنها تلاش کند؛ چراکه جامعه منتظر نمیتواند نسبت به سرنوشت امت اسلامی و آینده آن بیتفاوت باشد.
مدیر قرارگاه نوجوانی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به شرایط پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: در آن دوره، جامعه اسلامی از نظر فکری و اجتماعی دچار انفعال شده بود و بسیاری از کشورهای اسلامی برنامهای برای زمینهسازی ظهور نداشتند.
وی گفت: امام خمینی (ره) با درک این مسئولیت، مسیر انقلاب را به سمت ایجاد حکومتی هدایت کرد که بتواند زمینهساز ظهور باشد و در برابر جریانهای مخالف اسلام ایستادگی کند.
ضیایی با اشاره به مشکلات دوران پهلوی اظهار کرد: فساد، تبعیض، فقر و اختلاف طبقاتی از مشکلات آن دوره بود، اما این مسائل را نباید فلسفه اصلی انقلاب دانست؛ بلکه این شرایط به شتاب گرفتن حرکت انقلاب کمک کرد.
وی تأکید کرد: مطالبه مردم درباره تورم، مشکلات اقتصادی، معیشتی و اجتماعی در جای خود ضروری است و دولت باید نسبت به این مسائل پاسخگو باشد، اما نباید این موضوعات موجب غفلت از آرمانهای اصلی انقلاب شود.
مدیر قرارگاه نوجوانی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان افزود: جامعه اسلامی نمیتواند رسالت خود را تنها به زندگی شخصی و عبادات فردی محدود کند، بلکه باید نسبت به مسائل کلان جامعه و جهان اسلام مسئولیتپذیر باشد.
ضیایی در پایان گفت: حضور مردم در میدان باید با شناخت درست از رسالت انقلاب و مسئولیت جامعه اسلامی همراه باشد و مقابله با جریانهایی که در برابر اسلام و آرمانهای انقلاب قرار دارند، بخشی از این مسئولیت است.
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