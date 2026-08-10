تصادف ۲ خودرو در جاده اوغلی؛ ۶ نفر راهی بیمارستان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۸:۲۲ روز ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ در جاده اوغلی، در ابتدای محور تبریز-مرند به مرکز اورژانس گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، پنج دستگاه آمبولانس اورژانس برای امدادرسانی و انتقال مصدومان به محل اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی ادامه داد: در این حادثه ۶ نفر شامل سه مرد ۶۵، ۲۹ و ۲۶ ساله و سه زن حدود ۶۰ ساله مصدوم شدند.

شادی‌نیا با بیان اینکه این حادثه فوتی نداشت، گفت: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل، اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

وی خاطرنشان کرد: مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند که چهار نفر از آنها به بیمارستان عالی‌نسب و دو مصدوم دیگر به بیمارستان‌های طالقانی و الغدیر انتقال یافتند.