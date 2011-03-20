66 بیمارستان و درمانگاه در گلستان کشیک هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی صبح یکشنبه در نشست این ستاد، ادامه داد: در ایام نوروز 64 دستگاه آمبولانس با امکانات، به همراه تکنسین های فوریت پزشکی، هر 25 کیلومتر در طول محور جاده های استان با 39 پایگاه اورژانس و با متوسط حدود10 دقیقه آماده خدمات رسانی خواهند شد.

وی اظهار داشت: دارو به مقدار موردنیاز در ایام نوروز پیش بینی شده از این رو 17 داروخانه در ساعات روز و 4 داروخانه شبانه روزی در سطح استان مشغول به ارائه خدمات خواهند بود.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان در ادامه گفت: طرح نظارت بر عملکرد سیستم حمل و نقل با 35 نفر پرسنل از 25 اسفند 89 لغایت 15 فروردین 90 به صورت محسوس و نامحسوس به اجرا در آمده است.



وی یادآور شد: تعداد 357 اتوبوس، یک هزارو 338 مینی بوس و 423 سواری در ایام نوروز ارائه خدمات حمل و نقل جاده ای را خواهند داشت.

فعالی ادامه داد: اداره راه و ترابری استان در قالب اکیپ امدادی، تعمیراتی و اکیپ راهداری با تعداد 183 دستگاه ماشین آلات در محورهای (اصلی و فرعی) تحت پوشش آماده خدمات رسانی در طول ایام نوروز هستند.

دبیر ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان ادامه داد: در سال90 برای اولین بار مرزبانی استان با برپایی 6 پایگاه در محدوده تحت پوشش و یک نمایشگاه در سه راهی اینچه برون اقدام به راهنمایی و انتقال پیام های امنیتی و معرفی جاذبه های موجود در محدوده مرز خواهد کرد.

فعالی اضافه کرد: اجرای 48 برنامه فرهنگی هنری توسط کمیته فرهنگی و اجتماعی در قالب نمایشگاه های هنرهای تجسمی، کتاب، موسیقی، سینماهای روباز و نوروزخوانی در مراکز تفرجی سطح استان، جهت رفاه حال مسافران در نظر گرفته ایم.

وی در پایان یاد آورشد: 68 مرکز توزیع سوخت ( پمپ بنزین و مراکز CNG ) آماده ارائه سوخت مورد نیاز در محورهای استان است و جایگاه توزیع نفت سفید در این ایام دایر است.