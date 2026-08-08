به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که این قرص آزمایشی به اندازه یکی از درمانهای پیشرو HIV امروزی مؤثر است.
«کلوئی اورکین»، محقق ارشد و رئیس بخش تحول مراقبتهای بهداشتی در دانشگاه کوئین مری لندن، در یک بیانیه خبری گفت: «اولین درمان خوراکی هفتگی برای درمان HIV میتواند رهایی قابل توجهی از بار مصرف روزانه قرص در طول زندگی برای افراد مبتلا به HIV ارائه دهد.»
محققان گفتند افراد مبتلا به HIV برای سرکوب رتروویروس باید روزانه دارو مصرف کنند. پایبندی به چنین برنامه دارویی دقیقی میتواند دشوار باشد و حتی یک لغزش کوچک خطر بازگشت HIV را به همراه دارد.
این قرص جدید دو داروی ضد رتروویروسی با اثر طولانی، ایزلاتراویر و لناکاپاویر را ترکیب میکند.
محققان گفتند که این داروها به طور همزمان کار میکنند تا دوز مؤثر یکبار در هفته را ممکن سازند.
برای آزمایش آن، محققان بیش از ۶۰۰ بزرگسال را در ۱۰۶ مرکز بالینی در ۱۲ کشور استخدام کردند. شرکتکنندگان به طور تصادفی برای مصرف قرص جدید یا ادامه مصرف داروهای HIV فعلی خود انتخاب شدند.
پس از ۴۸ هفته، قرص یک بار در هفته به همان اندازه درمان استاندارد یک بار در روز مؤثر بود. بیش از ۹۳ درصد از بیماران در هر دو گروه سرکوب شده باقی ماندند و هیچ یک از بیماران مصرف کننده قرص هفتگی در طول مطالعه افزایش بار ویروسی را تجربه نکردند.
محققان گفتند که این قرص یک بار در هفته میتواند انعطافپذیری بیشتری را برای بیماران فراهم کند و در عین حال از نیاز به داروهای تزریقی جلوگیری کند.
کارآزمایی بالینی همچنان ادامه دارد. محققان به مدت ۹۶ هفته به پیگیری شرکتکنندگان ادامه خواهند داد تا ایمنی و اثربخشی طولانی مدت را ارزیابی کنند.
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