مقاومت اسلامی عراق: پاسخ به آمریکا و عربستان را به تعویق انداختیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، مقاومت اسلامی عراق در بیانیه ای اعلام کرد: در پاسخ به ندای مجاهد بزرگوار، حاج «ابوحسن العامری»، و در واکنش به مواضع شرف‌مندانه برخی از رهبران سیاسی شریف، تصمیم گرفته شد پاسخ برنامه‌ریزی‌شده برای امروز، بیست‌وسوم ماه صفر الخیر، به تعویق بیفتد.



در این بیانیه آمده است: ضمن تأکید بر این‌که خون پاک شهدا هرگز کالا و معامله‌ای در بازار سهم‌خواهی‌ها و محاسبات سیاسی نبوده و نخواهد بود، از کسانی که جاه و مقام، چشمِ عقلشان را بر حفظ خون‌ها و حاکمیتِ پایمال‌شده بسته‌است، می‌خواهیم در رفتار خود تجدیدنظر کنند و به مسیر درست بازگردند.



مقاومت اسلامی عراق بیان کرد: دشمن آمریکایی و متحدانش در منطقه باید بدانند که خون شهدا و جانبازان ما، سوختِ ایستادگی ماست؛ و حاکمیت با بیانیه‌های انفعالی و محافظه‌کارانه پس گرفته نمی‌شود، بلکه با مشت‌های محکم وفادارانی استرداد خواهد شد که بر سر حرمت خاک و کرامت شهدا معامله نمی‌کنند.

گفتنی است که پیش از این، هادی العامری رئیس سازمان بدر و ائتلاف پارلمانی فتح در عراق، خواستار تعویق واکنش نظامی گروه های مقاومت به تهاجم سعودی- آمریکایی اخیر به مقرهای حشد شعبی شده بود. در این حملات بیش از ۵۰ نفر شهید یا زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، «هادی العامری» بامداد جمعه در پیامی ویدئویی خطاب به اعضا و نیروهای مقاومت اسلامی عراق گفت: من از فرزندان و برادرانم در مقاومت اسلامی عراق، مجاهدان قهرمان، دعوت می‌کنم هرگونه واکنش علیه تجاوز آمریکا و عربستان که عراق را هدف قرار داد، به تعویق بیندازند و برای مصلحت عالی عراق، زخم‌ها را تحمل کنند. به همه مجاهدان وعده می‌دهیم حقوق شهدا و مجروحان را از راه‌های دیپلماتیک پیگیری خواهیم کرد و انشاءالله به همه این اهداف دست خواهیم یافت. از شما برادران قهرمان تشکر می‌کنم.