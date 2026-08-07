۶ نفر از حریق منزل مسکونی در مشهد نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسن عظیمیان اظهار کرد: حریق در یک منزل مسکونی واقع در مفتح شرقی، با تلاش سریع و هماهنگ تیم‌های اطفا و نجات مهار شد و ۶ نفر از ساکنان شامل دو مادر و چهار کودک از طبقات بالایی ساختمان نجات یافتند.

مدیر منطقه ۳ عملیات آتش‌نشانی مشهد، در این خصوص بیان کرد: این حادثه عصر جمعه به سامانه ۱۲۵ گزارش شد و به دنبال آن نیروهای عملیاتی از ایستگاه ۶ به همراه تیم نجات تخصصی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به گسترش دود و آتش در طبقات پایینی، دو مادر و چهار کودک در طبقات بالایی منزل محبوس شده بودند که همکاران آتش‌نشان با سرعت عمل و مدیریت صحیح، ضمن مهار حریق، این افراد را به‌سلامت به بیرون منتقل کردند.

عظیمیان تصریح کرد: خوشبختانه این عملیات با موفقیت کامل همراه بود و تمامی ۶ نفر محبوس، بدون آسیب جدی نجات یافتند. لازم به ذکر است علت دقیق حادثه در دست بررسی است.