ترکیه: توافق مکه ائتلافی موازی با ناتو نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، نهاد ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد: توافقنامه دفاعی میان ترکیه، عربستان و پاکستان (توافق مکه) با تعهدات آنکارا در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) منافاتی ندارد.

در بیانیه ریاست‌جمهوری ترکیه همچنین تأکید شده است که این توافقنامه به معنای ایجاد یک ائتلاف یا پیمان نظامی موازی با ناتو نیست.

گفتنی است که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز جمعه ۱۶ مرداد ۱۴۰۵(هفتم آگوست ۲۰۲۶) توافقنامه دفاعی مشترک را که نام پیمان مکه بر آن گذاشتند، امضا کردند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز گفت: توافقنامه دفاعی مشترک با پاکستان و عربستان سعودی، همکاری‌های امنیتی و دفاعی و توسعه صنایع دفاعی را تقویت می‌کند. این توافقنامه دفاعی مشترک هیچ کشوری را هدف قرار نمی‌دهد و پذیرای مشارکت کشورهایی است که هدفشان دستیابی به ثبات در منطقه ماست.

وی افزود: ترکیه قاطعانه به رویکرد خود مبنی بر حل و فصل مناقشات و بحران‌ها از طریق گفتگو و دیپلماسی مبتنی بر احترام به قوانین بین‌المللی ادامه خواهد داد.

از سوی دیگر «برهان دوران» رئیس ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه گفت: توافق مکه هیچ کشوری را هدف قرار نمی‌دهد، اما به تقویت امنیت و بازدارندگی جمعی کمک خواهد کرد.

فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی نیز گفت: توافقنامه دفاع مشترک مکه، عمق روابط برادرانه و استراتژیک با ترکیه و پاکستان را نشان می دهد و هدف توافق مکه، حمایت از یک محیط منطقه‌ای امن‌تر است که به نفع مردم سه کشور باشد.

همچنین خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی گفت: توافقنامه دفاعی مشترک مکه بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه چارچوبی برای همکاری دفاعی بلندمدت ایجاد می‌کند. توافقنامه دفاعی مشترک بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، بازدارندگی، هماهنگی و یکپارچگی را افزایش می‌دهد.

وی افزود: توافقنامه دفاعی مشترک بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه از امنیت و ثبات منطقه و جهان حمایت می‌کند.