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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۱۹

شورای امنیت نسبت به تشدید تنش‌ها در یمن ابراز نگرانی کرد

شورای امنیت نسبت به تشدید تنش‌ها در یمن ابراز نگرانی کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی درباره افزایش تنش‌ها در یمن، خواستار پرهیز از اقداماتی شد که می‌تواند تلاش‌ها برای برقراری صلح را تضعیف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به تشدید تنش‌ها در یمن ابراز نگرانی کرد و از طرف‌های درگیر خواست از اقداماتی که می‌تواند تلاش‌ها برای تأمین صلح را تضعیف کند، خودداری کنند.

شورای امنیت همچنین بدون اشاره به محاصره چندین ساله یمن از سوی ائتلاف سعودی، حملات موشکی نیروهای انصارالله یمن علیه عربستان و کشتی‌های تجاری را محکوم کرد.

این شورا همچنین فرود هواپیماهایی را که از سوی دولت مستعفی یمن مجوز نداشتند، در فرودگاه‌های صنعا و الحدیده در ماه ژوئیه گذشته محکوم کرد.

شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد که این اقدامات، امنیت منطقه‌ای و حقوق و آزادی کشتیرانی را تهدید کرده و خطر تشدید بیشتر تنش‌ها را به همراه دارد.

کد مطلب 6910678

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