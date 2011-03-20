اولین اجرای "زمین و چرخ" به پورآذری تقدیم شد

زهرا صبری که در حال حاضر با نمایش "زمین و چرخ" در کشور اسپانیا به سر میبرد در این باره به خبرنگار مهر گفت: اولین اجرای نمایش "زمین و چرخ" در جشنواره T.O.T بارسلونا در اصل اجرای افتتاحیه این جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی بود. اجرای ما با حضور و استقبال قابل توجه مخاطبان و مدیران جشنواره انجام شد و بازخور بسیار خوبی داشت.
سرپرست گروه "یاس تمام" افزود: بعد از این اجرا مصاحبهای تلویزیونی داشتم که در آن مصاحبه اجرای نمایش "زمین و چرخ" را در جشنواره تئاتر عروسکی بارسلونا به حمید پورآذری و گروه "پاپتیها" تقدیم کردم که بدون هیچ حمایتی نمایش "دایره گچی" را با حضور بیش از 100 جوان علاقهمند به تئاتر تولید و اجرا کرد.
نمایش "زمین و چرخ" که از 27 تا 29 اسفندماه در جشنواره تئاتر عروسکی T.O.Tبارسلونا در کشور اسپانیا به صحنه میرود در ادامه اجراهای بینالمللی خود هم در ششم فروردین سال 90 در جشنواره تئاتر عروسکی تولوسا از شهرهای دیگر اسپانیا اجرا خواهد شد.
نمایش "دایره گچی" هم با کارگردانی حمید پورآذری و با حضور بیش از 100 جوان علاقهمند به تئاتر در فرهنگسرای بهمن اجرا شد که قرار است بعد از ایام تعطیلات نوروز به اجرای عمومی خود ادامه دهد.
سرپرست گروه تئاتر "یاس تمام" اولین اجرای نمایش "زمین و چرخ" در جشنواره T.O.T بارسلونا را به حمید پورآذری سرپرست گروه تئاتر "پاپتیها" به خاطر تولید و اجرای نمایش "دایره گچی" بدون داشتن حمایت تقدیم کرد.
زهرا صبری که در حال حاضر با نمایش "زمین و چرخ" در کشور اسپانیا به سر میبرد در این باره به خبرنگار مهر گفت: اولین اجرای نمایش "زمین و چرخ" در جشنواره T.O.T بارسلونا در اصل اجرای افتتاحیه این جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی بود. اجرای ما با حضور و استقبال قابل توجه مخاطبان و مدیران جشنواره انجام شد و بازخور بسیار خوبی داشت.
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