اقبال گراوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار با اشاره به مصوبات جلسات پیشین و دستورات استاندار، اظهار داشت: مکاتبات لازم با ۱۲ شهرستان استان برای حضور در نمایشگاه‌های اربعین انجام شده است و تولیدکنندگان و باغداران استان آمادگی خود را برای عرضه محصولات خود در این نمایشگاه‌ها اعلام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه امروز با باغداران شهرستان ایوان در خصوص عرضه انگور یاقوتی و سایر محصولات باغی گفت‌وگو شده است، افزود: خوشبختانه مشکلی در زمینه عرضه محصولات کشاورزی در نمایشگاه‌های اربعین وجود ندارد و همه تولیدکنندگان با آمادگی کامل پای کار هستند و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مربوطه برای تسهیل فرآیند عرضه محصولات انجام شده است‌.

معاون جهاد کشاورزی استان ایلام با اشاره به برپایی موکب جهاد کشاورزی در منطقه شباب چرداول، تصریح کرد: این موکب که با همکاری شهرداران و بخشداری‌ها آماده‌سازی شده، با برند جهاد کشاورزی و با هدف خدمت‌رسانی به زائران اربعین، از روز جمعه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و این موکب با ظرفیت مناسب، آماده پذیرایی از زائران اباعبدالله الحسین (ع) است.

گراوند در پایان با اشاره به بازدید استاندار و نماینده ولی‌فقیه در استان از این موکب، خاطرنشان کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه دستگاه‌ها، شاهد خدمت‌رسانی مطلوب به زائران و ارائه محصولات با کیفیت کشاورزی استان در نمایشگاه‌های اربعین باشیم و این اقدام، گامی مؤثر در جهت رونق تولید و معرفی ظرفیت‌های کشاورزی استان به زائران خواهد بود.