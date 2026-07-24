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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۳

واژگونی پراید در محور علی‌آباد–کردآباد ۵ مصدوم بر جای گذاشت

واژگونی پراید در محور علی‌آباد–کردآباد ۵ مصدوم بر جای گذاشت

گرگان- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان از مصدوم شدن پنج نفر بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور علی‌آباد–کردآباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر مرتضی سلیمی، صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران از وقوع یک حادثه رانندگی در محور علی‌آباد–کردآباد خبر داد و اظهار کرد: بامداد امروز جمعه، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید از سوی اورژانس به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان (EOC) اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات زرین‌گل به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

سلیمی با بیان اینکه این حادثه پنج مصدوم بر جای گذاشت، گفت: امدادگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه، یک مرد ۱۹ ساله با آسیب‌دیدگی از ناحیه دست چپ و یک زن ۱۹ ساله با ترومای گردن را به بیمارستان بقیه‌الله علی‌آباد کتول منتقل کردند و سه مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافتند.

کد مطلب 6897315

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