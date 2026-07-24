به گزارش خبرنگار مهر مرتضی سلیمی، صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران از وقوع یک حادثه رانندگی در محور علی‌آباد–کردآباد خبر داد و اظهار کرد: بامداد امروز جمعه، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید از سوی اورژانس به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان (EOC) اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات زرین‌گل به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

سلیمی با بیان اینکه این حادثه پنج مصدوم بر جای گذاشت، گفت: امدادگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه، یک مرد ۱۹ ساله با آسیب‌دیدگی از ناحیه دست چپ و یک زن ۱۹ ساله با ترومای گردن را به بیمارستان بقیه‌الله علی‌آباد کتول منتقل کردند و سه مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافتند.