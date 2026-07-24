استان ایلام با ۱۵۰ غرفه صنایع دستی میزبان فرهنگی زائران اربعین است

فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ایام اربعین در معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان، اظهار داشت: این رویداد عظیم، تنها به تردد زائران خلاصه نمیشود و فرصتی ارزشمند برای نمایش هویت فرهنگی، صنایع دستی و توانمندیهای هنری مردم این دیار است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام گفت: امسال با برنامهریزی گسترده، تلاش شده تا زائران در مسیر بازگشت، با بخشی از اصالت و هنر ایلامی آشنا شوند و این آشنایی، خاطرهای ماندگار از سفرشان به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه امسال تعداد غرفههای صنایع دستی و سوغات در مسیر بازگشت زائران به ۱۵۰ غرفه افزایش یافته است، افزود: این افزایش نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ غرفه رشد داشته است و دستگاههای مختلف از جمله جهاد کشاورزی، امور عشایری و کمیته امداد نیز با استقرار غرفههای تولیدی خود، در این رویداد مشارکت فعال دارند که این همکاری میانبخشی، نشان از عزم جدی برای معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای استان دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با دستگاههای خدماترسان از جمله آبفاضلاب، هلالاحمر و شهرداریها برای تأمین زیرساختهای مورد نیاز، تصریح کرد: علاوه بر استقرار غرفهها، نمازخانه، سرویسهای بهداشتی و فضای اسکان برای زائران در نظر گرفته شده و امیدواریم با همکاری همه دستگاهها، نمایشگاهی فاخر و درخور شأن استان در مهران و سایر شهرستانها برپا شود که بتواند تصویری واقعی از فرهنگ و هنر ایلام را به زائران ارائه دهد.
شریفی با قدردانی از همراهی فرمانداریها و دستگاههای اجرایی، خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی استان با تمام توان پای کار آمده تا علاوه بر خدمت به زائران، بتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی صنایع دستی و معرفی ظرفیتهای گردشگری استان ایفا کند.
وی در پایان گفت: امیدواریم با برنامهریزی دقیق و حمایت دستگاههای مسئول، شاهد برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد و استقبال گرم زائران از غرفههای صنایع دستی و سوغات استان باشیم.
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