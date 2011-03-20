500 هزار نفر در طرح نوروزی پلیس فعالند

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، سردار اسماعیل احمدی پیش از ظهر یکشنبه در فرودگاه نوشهر افزود: این کاهش سفرها تاکنون درحالیست که در مناطق جنوبی و گرمسیر کشور شاهد افزایش سفرها هستیم.

وی با بیان اینکه سفرهای نوروزی در کشور توزیع شده است، اظهار داشت: خوشبختانه ترافیک سنگینی در راههای کشور نداشتیم.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون در مناطق سردسیر شمال و شمال غرب کشور با افت سفر مواجه هستیم و در مناطق جنوبی و گرمسیر و مشهد مقدس شاهد سفر سهیتم.

سردار احمدی مقدم به طرح نوروزی پلیس اشاره و اضافه کرد: در مجموع تاکنون طرح نوروزی بخوبی پیش رفت و نیروهای ما با تمام امکانات مشغول خدمت هستند.

وی اظهار داشت: تمام افرادی که در کار پلیس و امداد همکاری دارند در طرح نوروزی مشغول انجام وظیفه هستند.

فرمانده ناجا همکاری مردم را در اجرای طرح نوروزی مطلوب عنوان کرد و گفت: همکاری مردم تاکنون خوب بوده است و در بازدیدی که داشتیم هیچ مورد تخلف را شاهد نبودیم.

وی برای بازدید از طرح نوروزی پلیس به غرب مازندران سفر کرده است.