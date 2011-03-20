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۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۴

احمدی مقدم:

500 هزار نفر در طرح نوروزی پلیس فعالند

500 هزار نفر در طرح نوروزی پلیس فعالند

ساری - خیرگزاری مهر: فرمانده ناجا اعلام کرد: حدود 500 هزار نفر از نیروی انتظامی، اورژانس، امداد خودروها در طرح نوروزی پلیس شرکت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، سردار اسماعیل احمدی پیش از ظهر یکشنبه در فرودگاه نوشهر افزود: این کاهش سفرها تاکنون درحالیست که در مناطق جنوبی و گرمسیر کشور شاهد افزایش سفرها هستیم.

وی با بیان اینکه سفرهای نوروزی در کشور توزیع شده است، اظهار داشت: خوشبختانه ترافیک سنگینی در راههای کشور نداشتیم.
 
وی خاطرنشان کرد: تاکنون در مناطق سردسیر شمال و شمال غرب کشور با افت سفر مواجه هستیم و در مناطق جنوبی و گرمسیر و مشهد مقدس شاهد سفر سهیتم.
 
سردار احمدی مقدم به طرح نوروزی پلیس اشاره و اضافه کرد: در مجموع تاکنون طرح نوروزی بخوبی پیش رفت و نیروهای ما با تمام امکانات مشغول خدمت هستند.
 
وی اظهار داشت: تمام افرادی که در کار پلیس و امداد همکاری دارند در طرح نوروزی مشغول انجام وظیفه هستند.
 
فرمانده ناجا همکاری مردم را در اجرای طرح نوروزی مطلوب عنوان کرد و گفت: همکاری مردم تاکنون خوب بوده است و در بازدیدی که داشتیم هیچ مورد تخلف را شاهد نبودیم.
 
وی برای بازدید از طرح نوروزی پلیس به غرب مازندران سفر کرده است.
کد مطلب 1276885

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