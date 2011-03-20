مدال برنز کاوه مهرابی قطعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه مهرابی که پس از شکست حریفانی از اوگاندا و ایتالیا راهی مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بین المللی رفینگز اوگاندا شده بود توانست 2 بر صفر (21 بر16 و 21 بر14) جاکوب مالیکال از آفریقای جنوبی را نیز شکست داده و به نیمه نهایی این رقابتها راه یابد. مهرابی در این مرحله امروز یکشنبه مقابل مورات سن بدمینتون باز کشور ترکیه قرار می گیرد.



با توجه به اینکه مدال برنز در بدمینتون به طور مشترک اهدا می شود، مهرابی تا این لحظه کسب حداقل مدال برنز خود را قطعی کرده است.

مسابقات بین المللی "روفینگز" اوگاندا با جایزه 5 هزار دلاری و حضور بدمینتون بازانی از 18 کشور جهان برگزار می شود که امتیازات کسب شده در ارتقا رنکینگ بین المللی بدمینتون بازان و کسب سهمیه المپیک 2012 لندن موثر است.



ایران، ترکیه، کرواسی، عراق، ایتالیا، جمهوری چک، آفریقای جنوبی، پرتقال، موریس و هند از جمله کشورهای حاضر در این دوره از رقابتها هستند.