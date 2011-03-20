کشتی آزاد ایران نایب قهرمان جهان شد/ شکست مقابل روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد ایران که روزهای شنبه و یکشنبه با شکست تیمهای آذربایجان، منتخب مجارستان و قزاقستان، گرجستان و کوبا در مرحله مقدماتی به دیدار فینال راه یافته بود در دیدار نهایی مقابل تیم قدرتمند روسیه با نتیجه 5 بر 2 شکست خورد و عنوان نایب قهرمانی دوره گذشته خود در این رقابتها البته این بار با یک ترکیب جوان تکرار کرد.

در این دیدار که عصر امروز یکشنبه برگزار شد تیم ایران با ترکیب حسن رحیمی، مصطفی آقاجانی، مصطفی حسین خانی، حسن طهماسبی، احسان امینی، رضا یزدانی و محمدرضا آذرشکیب حاضر شده بود که حسین خانی و امینی کشتی گیران پیروز تیم ایران بودند. از حوادث مهم دیدار فینال شکست گوگایف و کتسویف کشتی گیران سرشناس روس مقابل حسین خانی و امینی بود. همچنین یزدانی مقابل کتایف روس شکست خورد و دارنده مدال جهان با جبران ناکامی سال گذشته، قهرمانی روسها را رقم زد.

در پایان این رقابتها تیمهای روسیه، ایران و آذربایجان با کسب عناوین اول تاسوم جایزه 100، 60 و 40 هزاردلاری را به خود اختصاص دادند. تیمهای ازبکستان، کوبا، اوکراین، منتخب مجارستان و قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان و بلغارستان نیز چهارم تا دهم شدند.

رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد روزهای 28 و 29 اسفندماه با حضور 10 تیم برتر دنیا در سالن "علی علی اف" کاسپیسک جمهوری داغستان روسیه برگزار شد.