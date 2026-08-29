توسعه زیرساخت های بهداشت و درمان شادگان در دستور کار قرار دارد

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه زیرساختهای بهداشت و درمان شهرستان شادگان با جدیت پیگیری میشود.
وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پایگاه فوریتهای پزشکی ۱۱۵ مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲ شادگان افزود: پروژههای مختلف در شهرستان شادگان یکی پس از دیگری وارد مرحله اجرا و بهرهبرداری میشوند و این روند بیانگر استمرار خدمترسانی و حرکت در مسیر توسعه شهرستان است.
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای حوزه سلامت ادامه داد: دسترسی سریع مردم به خدمات اورژانسی از نیازهای اساسی جامعه است و احداث این پایگاه میتواند در ارتقای سرعت و کیفیت ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به شهروندان نقش مؤثری داشته باشد.
خنفری در پایان بر ضرورت اجرای دقیق و سریع این پروژه تأکید کرد و گفت: انتظار میرود دستگاههای متولی و مجریان طرح با جدیت و اهتمام لازم، روند اجرای پروژه را دنبال کنند تا این پایگاه در موعد مقرر تکمیل و به بهرهبرداری برسد و مردم شهرستان شادگان هرچه سریعتر از ظرفیت آن بهرهمند شوند.
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