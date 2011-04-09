توسعه فرهنگ ورزش در جامعه ضروری است

افشین داوری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: ما در سال 89 با کمبودهای زیادی در ورزش مواجه بودیم اما با تلاش فراوان همه اعضای خانواده ورزش و همچنین مسئولان ورزشی و اعضای آنها به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کردیم.

وی ادامه داد: این مسئله را همواره گوشزد کرده‌ایم که ورزش یک پدیده اجتماعی بسیار مهم است و در سلامت افراد نقش مهمی دارد و همه اقشار جامعه از اهالی ورزش انتظار ویژه ای دارند.

مدیرکل تربیت بدنی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ورزش در تامین امنیت جامعه نقش بسیار مهمی دارد چرا که افراد از اقشار مختلف در میادین ورزشی در محیطی سالم تخلیه روانی و جسمی می‌شوند که این امر از بسیاری از آسیب ‌ها جلوگیری می ‌کند.

وی تاکید کرد: اگر به ورزش از این جهت نگاه شود، همه متوجه می شوند که باید به ورزش کمک کنند.

داوری با بیان اینکه توجه خاصی به ورزش روستایی شده است، تصریح کرد: در یک هفته گذشته مقدار زیادی وسایل ورزشی به روستاهای خراسان رضوی تحویل داده شد.

وی افزود: تا سال 86 در خواست روستاها از ما تنها در حد توپ، تور و تیر دروازه بود که اکنون تمامی روستاها در خواست احداث سالن دارند.

داوری گفت: در پنج سال گذشته ما هیچ مدال ‌آوری از روستاهای خراسان رضوی نداشتیم اما در سال جاری سه نفر از روستاهای استان قهرمان آسیا شدند.

مدیر کل تربیت ‌بدنی استان خراسان رضوی با اشاره به عملکرد ورزشکاران خراسان رضوی در میادین آسیایی و جهانی، تصریح کرد: ما در سال جاری نزدیک 100 مدال آسیایی و جهانی داشتیم که 22 مدال آن متعلق به بانوان بود.