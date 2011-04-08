به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام احمد مبلغی قبل از ظهر پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه معاون پژوهشی دفتر تبلیغات و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که در سالن جلسات پژوهشگاه برگزار شد، با اشاره به اصالت و جایگاه دفتر تبلیغات اسلامی بیان داشت: دفتر تبلیغات یک نهاد برجسته، مطرح و تاثیرگذار است.



وی اضافه کرد: از همه مهمتر دفتر تبلیغات نهادی است که ذخایر بسیار درون نهفته آن، برای ارتقا و ایفای نقش جدی‌تر نوید می‌دهد که در صورت استفاده بهینه از این نیرو‌ها بهتر و بیشتر از گذشته می‌تواند مایه افتخار باشد.



دفتر تبلیغات در صدر تشکیلات چند رئیسی



مبلغی در ادامه گفت: در میان مراکز و مجموعه‌های چندگانه‌ای که وجود دارند شاید دفتر تبلیغات نسبت به مراکز دیگر پیشگامی دارد و از این نظر در صدر نهادهایی است که تشکیلات چند رئیسی و آن هم در طول هم دارند.



وی با تأکید بر اینکه کار کردن در این تشکیلات به خصوص اگر دارای اصالت هم باشد، دارای تأثیرات بسیاری خواهد بود، اظهار داشت: اما این نوع تشکیلات جنبه‌های منفی هم دارد برای مثال گاهی یک سوم تلاش یک مدیر در دفتر، صرف چانه زنی‌ها برای هماهنگی‌ها می‌شود و اگر این وضعیت چنین نبود، شفاف‌تر و با سرعت بیشتری می‌شد کار کرد و لازم این جنبه‌های منفی کم شود.



رئیس سابق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود به افتخارات کسب شده از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه در طول سال‌ها افتخارات زیادی داشته و دارای ظرفیت، توان و ذخایر فراوانی است و این را مدیون تلاش همکاران و اعضا است.



وی افزود: از جهت دیگر دفتر تبلیغات دارای معاونت‌های متعدد و بخش‌های مختلفی است که هر کدام از آن‌ها اگر افتخاراتی را ایجاد و کسب کنند فخر و مباهات آن به کل دفتر برمی گردد چرا که همه بخش‌های آن در تعامل با یکدیگر کار می‌کنند.



پژوهشگاه دفتر تبلیغات یک افتخار است که باید حفظ شود



مبلغی در ادامه خاطر نشان کرد: در رقابت با سایر نهاد‌ها پژوهشگاه توانسته به خوبی عمل کند و حتی از سوی جشنواره فارابی نیز به عنوان موسسه بر‌تر انتخاب شد و همواره نام و آوازه آن همتراز با دفتر تبلیغات بوده است و در کل پژوهشگاه یک افتخار است که باید حفظ شود. تأکید بر وجود فضای پژوهشی باز در پژوهشگاه



وی در پایان اظهار داشت: در پژوهشگاه همواره سعی شد تا فضای پژوهشی، فضای باز و آزادی باشد و این رویه باید پیگیری و دنبال شود.

