"لبه" بهترین فیلم سال روسیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از ورایتی این فیلم که نماینده سینمای روسیه در رقابت‌های اسکار نیز بود علاوه بر جایزه بهترین فیلم، برنده دو جایزه بازیگر نقش اول مرد (ولادیمیر ماشکوف) و بهترین فیلمبرداری ( یوری کلیمنکو) شد.



یوگنی میرونوف برای بازی در فیلم "آفتاب سوخته 2" ساخته نیکیتا میخالکوف برنده جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد. این فیلم سال گذشته در جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد. جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن به نینا روسلانووا برای نقش‌آفرینی در فیلم کمدی "مادر بزرگ چینی" ساخته کیتایسکاوا بابوشکا اهدا شد. ضمن آنکه ایرینا موراویووا برای بازی در همین فیلم جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را دریافت کرد.



الکسی پوپوگربسکی برای کارگردانی "چگونه تابستان گذشته را گذراندم" برنده جایزه بهترین کارگردان شد. این فیلم سال گذشته در جشنواره برلین مورد ستایش تماشاگران و منتقدین قرار گرفت. فیلم "ارواح خاموش" ساخته دنیس اوسوکین هم دو جایزه دریافت کرد. این فیلم جوایز بهترین فیلمنامه و بهترین موسیقی متن (آندری کاسارف) را به دست آورد.



جوایز نیکا از سال 1988 تاکنون همه ساله توسط آکادمی علوم و هنرهای سینمایی روسیه اهدا می‌شود.