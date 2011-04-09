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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷:۵۶

روز پرستار تجلیل از کرامت انسانی است

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار ویژه کرج از روز پرستار به عنوان روز تجلیل از کرامت انسانی یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مهدی ایران نژاد روز شنبه به مناسبت ولادت حضرت زینب کبری (س) در پیامی به این قشر متعهد و زحمتکش اظهارداشت: روز پرستار، روز تجلیل از یک قشر نیست بلکه روز تجلیل از کرامت انسانی است که انسانیت را در سنگ صبور بودن و التیام بخشیدن به همنوعان می بیند.

وی افزود: روز پرستار روز تجلیل از استقامت و صبوری افرادی است که به دلیل همراهی با بیماران، سلامتی خود را به مخاطره می اندازد.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: پرستاران، سرچشمه جوشان مهر و عطوفت اند که کلام مهر آفرینشان گرمای درد را به خنکای عشق و مهربانی تبدیل می کند‍، همانان که رنج توان فرسای بیماران را با تبسم خویش می کاهند.

معاون استاندار البرز و فرماندار کرج حضرت زینب کبری (س) را اسطوره صبر و کرامت یاد کرد و گفت: چه زیبا منزلتی، آنگاه که آسمان، ولادت صبورترین بانوی عشق را به جشن می نشیند.

وی یادآور شد:‌ در اولین سال ازتولد استان البرز به مرکزیت شهرستان کرج لازم است این روز را به همه پرستاران والامقام به ویژه پرستاران سختکوش، متعهد و دلسوز شهرستان کرج تبریک گفته و زحماتشان را ارج نهیم.                                                                                                                          

کد مطلب 1284900

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