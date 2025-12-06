خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ناکارآمدی در حمل‌ونقل عمومی شیراز روز به روز بیشتر در چهره شهر دیده می‌شود. اتوبوس‌هایی که زمانی ستون اصلی جابه‌جایی روزانه مردم بودند، اکنون زیر فشار فرسودگی و تأخیر در نوسازی در آستانه از کارافتادگی قرار گرفته‌اند.

بر اساس گزارش‌های رسمی، بیش از نیمی از اتوبوس‌های فعال شیراز عمر بالای ۱۵ سال دارند؛ در حالی که استاندارد جهانی حداکثر ۱۰ سال عمر مفید را برای ناوگان اتوبوسرانی تعیین کرده تست.

یکی از مسافران ایستگاه نمازی می‌گوید: یک مسیر بیست دقیقه‌ای را باید یک ساعت در اتوبوس معطل بمانیم. نه وقتی می‌ماند، نه اعصاب. همه‌چیز به کندی پیش می‌رود و کسی دغدغه ندارد.

نبود نظارت کافی بر عملکرد خطوط، ناهماهنگی در مدیریت ناوگان و تحقق‌نیافتن وعده‌های نوسازی، شرایط را بغرنج‌تر کرده است.

نتیجه، بی‌اعتمادی گسترده‌ای است که مردم را به سمت استفاده از خودروهای شخصی و تاکسی‌های اینترنتی سوق داده است؛ روندی که به افزایش ترافیک، مصرف سوخت و آلودگی هوا دامن می‌زند.

کارشناسان شهری معتقدند اگر نوسازی ناوگان و کنترل دقیق بر خدمات حمل‌ونقل عمومی در اولویت فوری قرار نگیرد، شیراز نه‌تنها نقش کلیدی خود در کاهش ترافیک را از دست می‌دهد، بلکه با بحرانی عمیق‌تر در اعتماد عمومی به خدمات شهری مواجه می‌شود.

دولت سهم خود را در نوسازی ناوگان شیراز نمی‌پردازد

رامین طالبی، رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهرداری شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حمل‌ونقل در همه دنیا حوزه‌ای حاکمیتی است، گفت: در کشور ما شهرداری‌ها بدون پشتوانه مؤثر دولت درگیر اصلی‌ترین مسئولیت‌های حمل‌ونقل عمومی شده‌اند و همین موضوع ضربات جدی به ناوگان وارد کرده است.

وی با اشاره به تعهد چند سال قبل دولت برای تحویل ۷۰ دستگاه اتوبوس به شیراز افزود: سهم ۳۰ درصدی شهرداری به‌طور کامل پرداخت شد، اما سهم ۷۰ درصدی دولت نه تنها پرداخت نشد، بلکه خودروساز هم به‌دلیل همین موضوع، اتوبوس‌ها را تحویل نداد.

طالبی ادامه داد: حتی خودروهای سبک‌تری هم که برای خدمات حمل‌ونقل عمومی خریداری شده، به‌دلیل عدم پرداخت سهم دولت هنوز پلاک‌گذاری نشده‌اند و روی زمین مانده‌اند. بدون پلاک یعنی بدون کارت خودرو و بدون کارت سوخت و طبیعتاً بدون خدمت‌رسانی به مردم.

نوسازی تاکسیرانی؛ رویایی دست‌نیافتنی برای رانندگان

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهرداری شیراز گفت: نبود نظام حمایتی مناسب در بخش تاکسی شرایط را سخت‌تر کرده است. قیمت یک تاکسی معمولی مثل سمند از ۳۵۰ میلیون به ۹۰۰ میلیون تومان رسیده. راننده‌ای که سابقاً با ۳۰ یا ۴۰ میلیون صاحب تاکسی نو می‌شد، امروز حتی با کمک هزینه و وام سنگین هم توان نوسازی ندارد.

وی تأکید کرد: نظام فعلی قیمت‌گذاری کرایه‌ها دیگر جوابگوی هزینه‌های رانندگان نیست و بسیاری از آن‌ها توان تأمین ابتدایی‌ترین هزینه‌های نگهداشت مثل لاستیک، روغن و لنت را هم ندارند.

طالبی گفت: تاکسی زمانی نماد ورود به شهر بود اما امروز اولین انتخاب مسافر، تاکسی اینترنتی است. راننده هم برای زنده ماندن در این بازار مجبور است به پلتفرم‌ها برود؛ جایی که نظارت حاکمیتی ناچیز و سهم‌خواهی پلتفرم‌ها زیاد است.

وی هشدار داد که ادامه این روند «حذف تدریجی تاکسی رسمی از هویت حمل‌ونقل شهری» را در پی دارد.

۵۰ درصد ناوگان اتوبوس فرسوده است

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهرداری شیراز بیان کرد: شیراز سالانه ۱۲۰ میلیون سفر فقط با اتوبوس دارد. اما در خوشبینانه‌ترین حالت ۵۰ درصد ناوگان فرسوده است و بخشی از همین اتوبوس‌ها نیز به‌دلیل مشکلات فنی مدام در تعمیرگاه اند.

وی افزود: در حال خرید تعدادی اتوبوس جدید هستیم، اما تحویل خودرو بسته به پرداخت مرحله‌ای هزینه‌ها حداقل چهار تا پنج ماه زمان می‌برد.

طالبی به گستره خدمات اتوبوسرانی اشاره کرد و گفت: اتوبوس‌های شیراز فقط برای شهر نیستند. ما تا روستاهای اطراف و حتی نقاط حاشیه‌ای خدمات می‌دهیم؛ جاهایی که به‌دلیل گرانی مسکن جمعیت زیادی به آن‌ها مهاجرت کرده‌اند و چاره‌ای جز پوشش خدمات وجود ندارد.

به‌گفته وی، شهرداری تنها در بخش یارانه ناوگان اتوبوسرانی ماهانه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌کند و مجموع منابع لازم برای نوسازی کامل چند برابر توان مالی فعلی شهرداری است.

بدون حمایت دولت، آینده روشنی متصور ناوگان حمل و نقل عمومی نیست

طالبی تصریح کرد: فرسودگی ناوگان یکی از عوامل اصلی ترافیک و آلودگی هوای شیراز است. اگر دولت به تعهدات خود بازنگردد، نه‌تنها ناوگان موجود از کار می‌افتد، بلکه توان خدمت‌رسانی به مردم در سال‌های آینده به‌شدت کاهش می‌یابد.

وی تاکید کرد که نوسازی حمل‌ونقل عمومی آینده شهر را می‌سازد و باید به اولویتی جدی در سیاست‌گذاری ملی تبدیل شود.

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کلان‌شهر شیراز اظهار کرد: در سال‌های گذشته دولت بخش قابل توجهی از هزینه خرید اتوبوس‌های جدید را تقبل می‌کرد، اما اکنون هیچ سهمی در این زمینه پرداخت نمی‌شود و شهرداری‌ها را با ۸ مشکل جدی مواجه کرده است.

وی افزود: هر زمان موضوع اختصاص منابع به کلان‌شهرها در بودجه مطرح می‌شود، با مقاومت سایر نمایندگان روبه‌رو هستیم و همین امر باعث شده سهمی درخور برای شهرهایی مانند شیراز لحاظ نشود.

قادری استفاده از ظرفیت فاینانس و منابع خارجی را راهکاری مؤثر دانست و گفت: بارها تأکید کرده‌ایم که امکان بهره‌گیری از ظرفیت چین وجود دارد و شهرداری باید پیگیر روند اجرایی آن باشد. البته پیگیری‌هایی انجام شده، اما لازم است اراده جدی‌تری شکل بگیرد تا بتوان ناوگان حمل‌ونقل عمومی شیراز را نوسازی کرد.

وی خاطرنشان کرد: فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل نه‌تنها خدمات‌رسانی به شهروندان را مختل کرده بلکه تبعات اقتصادی و زیست‌محیطی نیز به همراه دارد و باید هرچه سریع‌تر برای رفع آن تصمیم‌گیری شود.