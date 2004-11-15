گسترش اسلام درميان سياه پوستان آفريقاي جنوبي

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر، " دكتر "شمالي جپي" كارشناس تاريخ اسلام در آفريقا در دانشگاه كيپ تاون گفت : اگر به آمار نگاه كرده و آنها را با آمار سالهاي قبل مقايسه كنيد خواهيد ديد كه اسلام در ميان مردم اين ناحيه به ويژه در ميان سفيد پوستان گسترش چشمگيري داشته است.

اكنون در حدود 650 هزار نفر، كمتر از دو درصد از جمعيت آفريقا مسلمان هستند. اكثر مسلمانان آفريقاي جنوبي را هنديان و افراد رنگين پوست تشكيل مي دهند. آنها از نسل بردگاني هستند كه توسط حكمرانان و استعمارگران هلند و انگلستان به اين كشور انتقال داده شده اند.

در آفريقاي جنوبي،80 درصد جمعيت - برابر با 45 ميليون نفر - مسيحي هستند. بر اساس تحقيقي كه توسط شوراي تحقيق علوم انساني آفريقاي جنوبي منتشر شده، در سال 1991، طي جدايي ميان سفيد پوستان و سياه پوستان آفريقاي جنوبي، اين كشور كمتر از 12 هزار نفر مسلمان داشت. از تعداد كل مسلمانان اين كشور، سياه پوستان 11 درصد آنها را تشكيل داده و انتظار مي رود اين گروه در طي دو دهه آينده به بزرگترين گروه مسلمانان اين كشور تبديل شود.

"شيخ تفير ناجر" رئيس شوراي اسلامي آفريقاي جنوبي كه در كيپ تاون قرار دارد درباره پايان جدايي ميان سفيد پوستان و سياه پوستان آفريقاي جنوبي در سال 1994 گفت : اين فاصله در حال از بين رفتن است و ما به يكديگر نزديك مي شويم.

وي افزود: در طي سال هايي كه در ميان سفيد پوستان و سياه پوستان آفريقاي جنوبي جدايي و نفاق وجود داشت نمي توانستيم فرهنگ خود را با ديگران سهيم شويم ، اما با پايان اين جدايي شباهت هاي بسياري ميان فرهنگ هاي آفريقايي و مسلمان مشاهده شد. جنگ عليه ترور كه به سرگردگي ايالات متحده آغاز شده كنجكاوي آفريقايي ها را درباره اسلام بيشتر كرد و باعث شد تا آنها بخواهند اطلاعات بيشتري درباره اسلام بدست آوردند.

