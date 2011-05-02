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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۰۰

علی ایمانی:

بازنشستگی زودتر از موعد 500 کارگر واحدهای مشکل دار قزوین

بازنشستگی زودتر از موعد 500 کارگر واحدهای مشکل دار قزوین

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان قزوین گفت: 500 نفر از کارگران واحدهای مشکل دار استان قزوین، زودتر از موعد بازنشسته می شوند.

علی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: با اجرای مصوبه سفر سوم هیئت دولت به این استان 500 نفر از کارگران واحدهای دارای مشکل مستمر، زودتر از موعد بازنشسته می شوند.
 
ایمانی افزود: بر اساس این مصوبه مدت زمانی که کارگران در مدت  اصلاح ساختار از بیمه بیکاری استفاده کرده اند به عنوان دوره سخت و زیان آور محسوب شده و همچنین با توافق کارفرمایان، غیبت کاری بیش از ده روز این کارگران نیز محاسبه شده و آنها می توانند با 20 سال سابقه کار بازنشسته شوند.
 
وی تاکید کرد: با اجرای این مصوبه پانصد نفر از کارگران شرکتهای فرنخ، مه نخ، نازنخ  و پوشینه بافت زودتر از موعد مقرر بازنشسته می شوند.
 
مدیرکل کار و امور اجتماعی استان قزوین تصریح کرد: اجرای این مصوبه نیازمند تامین منابع مالی و پذیرش سازمان تامین اجتماعی است.

 
 
کد مطلب 1302375

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